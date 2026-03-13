Bad Kötzting verpflichtet Talente-Duo vom ASV Cham

Bad Kötztings sportlicher Leiter Thomas Iglhaut (links) präsentiert mit Noah Kessler den ersten Neuzugang. – Foto: Kuchler

Landesligist 1. FC Bad Kötzting kann die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison 2026/27 vermelden. Von der U19 des ASV Cham wechseln Noah Kessler (18) und Tim Schreiner (19) an den Roten Steg. Das Duo unterschreibt für eine Spielzeit. Darüber informiert der FCK am Freitag in einer Pressemitteilung.

Kessler, der in Pemfling lebt, stammt aus dem Nachwuchs des ASV Cham. Mit den Jugendmannschaften der Kreisstädter kickte er immer höherklassig. Aktuell ist er Stammspieler in der U19, die als Aufsteiger in der Bayernliga eine ordentliche Rolle spielt. In der laufenden Spielzeit kam er bislang in allen 14 Partien zum Einsatz und erzielte zwei Tore. „Noah bringt als moderner Außenverteidiger sowohl defensive Stabilität als auch offensive Dynamik mit. Wir hatten auf dieser Position Handlungsbedarf und sind deshalb sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat“, betont Bad Kötztings sportlicher Leiter Thomas Iglhaut.



