Transfers
Bad Kötzting verpflichtet Talente-Duo vom ASV Cham
Die beiden Youngster Noah Kessler und Tim Schreiner schließen sich zur neuen Saison den Badstädtern an
Landesligist 1. FC Bad Kötzting kann die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison 2026/27 vermelden. Von der U19 des ASV Cham wechseln Noah Kessler (18) und Tim Schreiner (19) an den Roten Steg. Das Duo unterschreibt für eine Spielzeit. Darüber informiert der FCK am Freitag in einer Pressemitteilung.
Kessler, der in Pemfling lebt, stammt aus dem Nachwuchs des ASV Cham. Mit den Jugendmannschaften der Kreisstädter kickte er immer höherklassig. Aktuell ist er Stammspieler in der U19, die als Aufsteiger in der Bayernliga eine ordentliche Rolle spielt. In der laufenden Spielzeit kam er bislang in allen 14 Partien zum Einsatz und erzielte zwei Tore. „Noah bringt als moderner Außenverteidiger sowohl defensive Stabilität als auch offensive Dynamik mit. Wir hatten auf dieser Position Handlungsbedarf und sind deshalb sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat“, betont Bad Kötztings sportlicher Leiter Thomas Iglhaut.
Auch Mittelfeldmann Tim Schreiner (rechts) möchte beim 1. FC Bad Kötzting in der Landesliga Fuß fassen. – Foto: Kuchler
Auch Schreiner lernte das Fußballspielen beim ASV Cham. Wie Kessler durchlief er alle Juniorenteams im Nachwuchsleistungszentrum. Aktuell läuft er ebenfalls für die U19 in der Bayernliga auf, bisher brachte er es auf sieben Einsätze. „Tim ist flexibel einsetzbar, fühlt sich aber insbesondere im zentralen Mittelfeld am wohlsten. Es freut uns umso mehr, dass er als waschechter Bad Kötztinger künftig am Roten Steg kicken wird“, sagt Iglhaut über den zweiten Neuen.
Der Funktionär der Badstädter freut sich auf die beiden Youngster: „Noah und Tim haben eine hervorragende fußballerische Ausbildung beim ASV Cham genossen und entsprechen damit exakt unserem Anforderungsprofil. Wir freuen uns, dass wir erneut zwei talentierte Jungs aus der Region für unser Projekt gewinnen konnten.“ Iglhaut ist es zudem gelungen, mit Jakob Hartl ein echtes Eigengewächs an den FCK zu binden. Er verlängert um eine weitere Spielzeit. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler spielt bereits seit Kindesbeinen am Roten Steg, bis dato absolvierte er 18 Partien für den Landesligisten.