Bad Kötzting: U19 will aufsteigen, U13 überrascht

Mit den Ergebnissen der Jugendmannschaften nach der Hinrunde sind Hollmeier und Plötz sehr zufrieden. „Wir befinden uns in einem Prozess, der definitiv in die richtige Richtung geht. Die Entwicklung der einzelnen Mannschaften im ersten halben Jahr stimmt uns positiv“, sagen beide unisono.



Die neuformierte U19 von Trainer Stefan Wagner sowie seinen Assistenten Frodo Gilch und Daniel Rosenhammer blieb in der Kreisliga ungeschlagen, holte sieben Siege und ein Unentschieden. Rossberg, Steger und Co. qualifizierten sich damit souverän für die Aufstiegsrunde zur Bezirksoberliga. Bester Torschütze war Marian Rogojina mit 20 Treffern. „Die Jungs haben eine starke Vorrunde gespielt. Ziel ist es jetzt natürlich, den Aufstieg zu schaffen“, sagt Plötz, der anfügt: „Wenn man bedenkt, dass wir in diesem Altersbereich fast nur mit jüngerem Jahrgang antreten, ist diese Leistung noch höher einzuschätzen und macht schon heute Lust auf die kommende Saison.“



Die U17 der Trainer Bernhard Seiderer, Alexander Zsak und Marcus Schlamminger überwintert als Aufsteiger auf Platz neun in der Bezirksoberliga. Acht Punkte stehen bisher auf der Habenseite. Ziel bleibt der Klassenerhalt. „Wir haben es leider über die gesamte Vorrunde nicht geschafft, Konstanz in unsere Leistungen zu bekommen. Die notwendige Qualität ist in der Mannschaft jedoch definitiv vorhanden“, setzt Hollmeier gleich die Erwartung hinsichtlich der Rückrunde.



Die U15 der Trainer Wolfgang Mühlbauer und Matthias Seemann kämpft auch heuer in der Bezirksoberliga um Punkte und Tore. Zur Winterpause belegt sie Platz neun mit 13 Punkten. „Nach einem guten Start konnten wir leider nicht mehr die erhoffte Anzahl an Punkten einfahren. Enge und teils gute Spiele wurden verloren. Das eine oder andere Gegentor kassierten wir viel zu einfach und offensiv fehlte zum Teil die Durchschlagskraft“, weiß Plötz. Umso wichtiger war der 4:3-Sieg gegen Tegernheim im letzten Vorrundenspiel: „Dadurch gehen die Jungs mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause.“



Die positive Überraschung dieser Saison ist die U13, die von Kilian Ettl und Michael Fischer trainiert wird. Als Aufsteiger belegt sie zur Winterpause einen starken fünften Platz in der Bezirksoberliga. „Zu Beginn hatten die Jungs ein paar Probleme, sich an das höhere Niveau der Liga zu gewöhnen – die BOL ist ja in diesem Altersbereich die höchste Liga. Im Laufe der Vorrunde wurde aber an ein paar Stellschrauben gedreht, was sich sowohl auf die Leistungen als auch die Ergebnisse positiv auswirkte“, freut sich Hollmeier. Die letzten vier Partien wurden allesamt zu null gewonnen.



Die U11, trainiert von Markus Mingo und Benjamin Buchner, zeigte sich in der Vorrunde spielfreudig und brachte gute Leistungen auf den Platz. Zur Winterpause belegte sie punktgleich den zweiten Platz. „Im entscheidenden letzten Spiel um die Tabellenführung musste man sich knapp der SG Schloßberg geschlagen geben“, bedauert Plötz.



Auch mit dem Abschneiden der jüngeren Jahrgänge der jeweiligen Altersstufen sind

Hollmeier und Plötz zufrieden. „In diesen Mannschaften können sich Spieler, die in der Regel jüngerer Jahrgang sind, in Ruhe entwickeln und bekommen viel Spielzeit, was enorm wichtig ist“, sagen die sportlichen Leiter. Die U16 von Jürgen Mühlbauer belegte in der Gruppe den vierten Platz. Die U14 von Robert Fleischmann wurde mit fünf Siegen und einem Unentschieden Erster in der Gruppe. Die U12 von Michael Mühlbauer und Matthias Lewicky wurde in eine gemischte Kreisklasse/Kreisliga eingeteilt. Auch wenn sie wegen der guten Qualität der Gegner auf dem letzten Platz landeten, verkauften sich die Jungs so gut wie möglich. Die U10 von Christian Zach erreichte den dritten Platz. Die U9 und die U7 treten nur zu Freundschaftsspielen an, bei denen der Spaß im Vordergrund stehen soll.