Bad Kötzting schnappt sich Simon Schneider

„Mit Simon bekommen wir einen kampfstarken und technisch versierten Spieler in unser Team. Nach mehreren Jahren Bezirks- und Kreisliga will er sich nun bei uns in der Landesliga beweisen. Das nötige Rüstzeug bringt er definitiv mit. Wir freuen uns sehr, dass sich Simon für uns entschieden hat. Unser Dank gilt an dieser Stelle auch der SpVgg Willmering-Waffenbrunn für den reibungslosen Transfer“, sagt Kötztings sportlicher Leiter Thomas Iglhaut.



Simon Schneider lernte das Fußballspielen bei der JFG Chamer Land, bevor er als A-Jugendlicher zur SG Chambtal wechselte. Dort machte er auch seine ersten Schritte im Herrenbereich. Im Sommer 2017 schloss sich der Mittelfeldspieler der SpVgg Willmering-Waffenbrunn an, der er – mit Ausnahme eines einjährigen Abstechers zur SG Chambtal – seitdem die Treue hielt. Mit der WiWa feierte er zwei Aufstiege, absolvierte insgesamt 112 Spiele (16 Tore) in der Bezirksliga, Kreisliga und Kreisklasse.



Zudem gibt der 1. FC Bad Kötzting weitere Personalentscheidungen bekannt. Innenverteidiger Jan Hosek bleibt den Rotblauen erhalten, der Tscheche hängt noch ein Jahr dran. „Jan geht damit schon in seine fünfte Saison bei uns und ist eine absolute Konstante in unserer Defensive. Trotz seiner mittlerweile 36 Jahre liefert er immer noch starke Leistungen ab. Er wird der Mannschaft mit seiner Ruhe und Ausstrahlung sehr viel geben“, freut sich Iglhaut über die Verlängerung. Hosek, der aus Klattau stammt, spielt seit Sommer 2021 in Bad Kötzting und bestritt seitdem 108 Spiele (zwölf Tore) für seine Farben.



Mit Jakob Hartl kehrt außerdem ein Eigengewächs in den Kader zurück. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler spielt bereits seit Kindesbeinen für den FCK. „Jakob hat sich seit der Wintervorbereitung in die richtige Richtung entwickelt und in unserer Reserve gute Leistungen gezeigt. Er weiß aber auch um seine Schwächen und wird kontinuierlich an ihnen arbeiten“, erklärt Iglhaut.



Kurzfristig verlassen wird den Verein dagegen noch Elias Mühlbauer. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt, wechselt zur SpVgg Eschlkam. In der abgelaufenen Saison brachte er es immerhin auf 18 Einsätze in der Landesliga Mitte.