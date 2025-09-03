Bad Kötzting schnappt sich Kreisklassen-Torjäger Auburger

„Mit Jonathan bekommen wir einen sehr gut ausgebildeten Außenverteidiger mit viel Potenzial. Alternativ kann er auch auf den offensiven Außenbahnen spielen“, erklärt sportlicher Leiter Thomas Iglhaut. Und weiter: „Wir hatten Jonathan schon länger auf dem Radar und in den Trainingseinheiten konnte er voll überzeugen. Jetzt sind wir glücklich, dass der Transfer geklappt hat.“



Auburger erlernte das Fußballspielen bei seinem Heimatverein DJK Rettenbach, ehe er als D-Jugendlicher zum ASV Cham wechselte. In der Kreisstadt wurde er zwei Jahre lang am Stützpunkt gefördert. Im Sommer 2017 wagte er den Sprung zum SSV Jahn Regensburg, dort kickte er mit den Nachwuchsteams in der Landes- und Bayernliga. 2023 kehrte Auburger zurück nach Cham und lief für die Kreisliga-Reserve auf. 2024 schloss er sich schließlich der DJK Rettenbach an, für die er in der vergangenen Saison 22 Spiele in der Kreisklasse Süd bestritt. Dabei gelangen ihm 17 Tore und 14 Vorlagen. In der laufenden Spielzeit brachte er es bis dato auf fünf Einsätze (ein Tor/eine Vorlage). Der Wechsel nach Bad Kötzting bedeutet für den Jungspund den nächsten Schritt in seiner Fußballerkarriere.



Sein Debüt im FCK-Dress könnte Jonathan Auburger bereits am kommenden Freitag geben. Da sind die Schützlinge von Trainer Konrad Früchtl auswärts bei Aufsteiger SV Etzenricht gefordert. Trotz dieser undankbaren Aufgabe wird nach zwei Siegen ohne Sieg (0:4 gegen Seebach, 1:1 gegen Passau) die Trendwende angestrebt.