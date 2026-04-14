Bad Kötzting remisiert - Lam feiert Derbysieg in Roding

Der 1. FC Bad Kötzting und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf trennen sich im Nachholspiel mit 0:0. Das Ergebnis spiegelt vor allem die erste Halbzeit der Partie wider, in der auf beiden Seiten nur wenige Torchancen zustande kamen. Im zweiten Durchgang hatten dann beide Teams gute Möglichkeiten. Ettmannsdorf verzeichnete nach rund 15 Minuten im zweiten Abschnitt einen Lattentreffer. Wenig später zappelte der Ball im Tor der Gäste, Schiedsrichter Freund entschied jedoch zuvor auf Handspiel, sodass es weiterhin beim 0:0 blieb. Auch die Nachspielzeit sorgte noch einmal für Aufsehen: Die Gäste trafen erneut das Aluminium, diesmal den Pfosten, sodass der mögliche Siegtreffer ausblieb. Am Ende blieb es beim torlosen Unentschieden.

Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Ich denke, am Ende des Tages ist es ein gerechtes Unentschieden. Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Im zweiten Durchgang hatte dann jede Mannschaft ihre Möglichkeiten. Leider hatten wir heute wieder nicht das nötige Glück auf unserer Seite. Ich hätte schon gerne diesen „dreckigen Dreier“ mitgenommen, aber unterm Strich ist der Punkt gegen den Tabellenvierten absolut in Ordnung, auch wenn es nicht unser bestes Spiel war.“