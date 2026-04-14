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Ligabericht
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Bad Kötzting remisiert - Lam feiert Derbysieg in Roding
Zwei Nachholpartien am Dienstagabend in der Landesliga Mitte: Torloses Remis in Bad Kötzting +++ Lam siegt im Derby gegen Roding
von Leah Hauzenberger · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Wie schon im Hinspiel behielt die SpVgg Lam (in Weiß) im Derby gegen Roding die Oberhand. – Foto: Thomas Gierl
Am Dienstagabend standen zwei Nachholpartien in der Landesliga Mitte auf dem Programm: Der 1. FC Bad Kötzting und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf trennten sich unentschieden, während die SpVgg Lam das Derby gegen den TB 03 Roding erwartungsgemäß für sich entscheiden konnte.
Der 1. FC Bad Kötzting und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf trennen sich im Nachholspiel mit 0:0. Das Ergebnis spiegelt vor allem die erste Halbzeit der Partie wider, in der auf beiden Seiten nur wenige Torchancen zustande kamen. Im zweiten Durchgang hatten dann beide Teams gute Möglichkeiten. Ettmannsdorf verzeichnete nach rund 15 Minuten im zweiten Abschnitt einen Lattentreffer. Wenig später zappelte der Ball im Tor der Gäste, Schiedsrichter Freund entschied jedoch zuvor auf Handspiel, sodass es weiterhin beim 0:0 blieb. Auch die Nachspielzeit sorgte noch einmal für Aufsehen: Die Gäste trafen erneut das Aluminium, diesmal den Pfosten, sodass der mögliche Siegtreffer ausblieb. Am Ende blieb es beim torlosen Unentschieden.
Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Ich denke, am Ende des Tages ist es ein gerechtes Unentschieden. Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Im zweiten Durchgang hatte dann jede Mannschaft ihre Möglichkeiten. Leider hatten wir heute wieder nicht das nötige Glück auf unserer Seite. Ich hätte schon gerne diesen „dreckigen Dreier“ mitgenommen, aber unterm Strich ist der Punkt gegen den Tabellenvierten absolut in Ordnung, auch wenn es nicht unser bestes Spiel war.“
Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden. Für uns ist es aufgrund unserer personellen Situation ein deutlicher Punktgewinn. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich zwei, drei Spieler eigentlich nicht in die Startelf schicken dürfen, weil das Verletzungsrisiko zu hoch war, allerdings hatten wir keine andere Möglichkeit. Nach der Pause müssen wir in den ersten zwanzig Minuten eigentlich ein, wenn nicht sogar zwei Tore machen. Danach ist Bad Kötzting wieder besser ins Spiel gekommen und hatte zwei richtig gute Möglichkeiten. Mit ein bisschen Glück, genauer gesagt, wenn der Innenpfostentreffer in der Nachspielzeit ins Tor gesprungen wäre, gewinnen wir das Ding hier richtig „dreckig“ mit 1:0.“
Im Derby zwischen Roding und Lam setzten sich die Gäste verdient durch. Nach 18 gespielten Minuten brachte Pritzl die SpVgg Lam erstmals in Führung. Maimer erhöhte knapp zehn Minuten vor der Pause auf 2:0 und stellte damit den Halbzeitstand her. Nach dem Seitenwechsel keimte aus Rodinger Sicht kurz Hoffnung auf, als Mujcinovic in der 49. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Die Gäste aus Lam ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und stellten in der 67. Minute durch Tim Welter den alten Abstand wieder her. Durch den Sieg schiebt sich die SpVgg Lam auf den dritten Tabellenplatz, während Roding weiterhin auf Rang 16 verweilt.
Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Es ist ein verdienter Sieg für Lam. Wir haben zwar insgesamt ein ordentliches Spiel gemacht, letztlich hat sich jedoch die individuelle Qualität des Gegners durchgesetzt.“