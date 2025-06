Bad Kötzting meldet wieder eine U19 – Double der U17

Mit dem Abschneiden der Jugendmannschaften sind Hollmeier und Plötz zufrieden. „Wir blicken stolz auf eine erfolgreiche Spielzeit 2024/25 zurück, in der es zahlreiche Höhepunkte gab“, sagen beide. Besonders erfreulich auch: Nach zweijähriger Pause gibt es ab der neuen Saison endlich wieder eine U19 am Roten Steg. „Die Planungen sind in der finalen Phase“, verraten die Verantwortlichen. Damit sei der Verein in allen Altersklassen wieder bestens aufgestellt.



Bei der U17 lief es sogar besser als erwartet. Die Mannschaft der Trainer Roland Fuidl und Frodo Gilch sicherte sich ungeschlagen in Vor- und Aufstiegsrunde die Meisterschaft in der Kreisliga und dazu den Pokalsieg im Kreis Cham/Schwandorf. „Die Jungs haben sich kontinuierlich weiterentwickelt und sind absolut verdient in die Bezirksoberliga aufgestiegen“, loben Hollmeier und Plötz.



Auch die U15, trainiert von Wolfgang Mühlbauer und Marcus Schlamminger, schlug sich in der Bezirksoberliga wacker. Nach einer starken Vorrunde reichte es am Ende für Platz sieben. „Als Aufsteiger war der frühzeitige Klassenerhalt unser großes Ziel. Das haben wir geschafft“, betonen die sportlichen Leiter.



Eine tolle Entwicklung zeigte die U13 der beiden Trainer Sebastian Pielmeier und Alexander Pradel. So steigerte sich die Mannschaft in der Aufstiegsrunde enorm. Am Ende standen der zweite Platz in der Kreisliga und die Finalteilnahme im Pokal. „Es war deutlich zu sehen, wie sehr sich das Team im spielerischen Bereich verbessert hat. Und das spiegelte sich auch in den Ergebnissen wider“, freut sich Plötz.



Die U11, die von David Röder und Matthias Lewicky betreut wird, zeigte sich in der Vorrunde spielfreudig und brachte sehr oft gute Leistungen auf den Platz. Auch nach der Winterpause belohnte sich die Mannschaft mit Ergebnissen und wurde souverän Meister. „Hier wurde hervorragende Arbeit geleistet“, sind sich die Verantwortlichen des FCK einig.



Auch im Aufbaubereich war der Nachwuchs erfolgreich unterwegs. So zeigten die U14 (Karl-Heinz Hollmeier/Matthias Seemann), die U12 (Michael Mühlbauer/Mario Adam/Christian Wegner) und die U10 (Markus Mingo/Matthias Schreiner/Christian Zach) jeweils deutliche Fortschritte in der Entwicklung. Aber auch die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Die U9 (Karl-Josef Weber) und die U7 (Martin Traurig) traten nur zu Freundschaftsspielen an, bei denen vor allem der Spaß im Vordergrund stand.



„Auch für die neue Spielzeit sind wir sehr zuversichtlich, dass wir unsere gesteckten Ziele erreichen“, sagen Hollmeier und Plötz. Die Trainerposten seien weitestgehend besetzt. „Und wo es nötig war, wurden die Kader gezielt verstärkt“, ergänzen sie. Ihr Dank gilt abschließend allen, die diesen Erfolg möglich gemacht haben - von den Trainern und Spielern über die Bereichsleiter bis hin zu den Jugendleitern.