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Bad Kötzting macht Nägel mit Köpfen: Ranzinger bleibt Trainer
Der 41-jährige Willmeringer verlängert seinen Vertrag am Roten Steg +++ Auch Rechtsverteidiger Simon Schneider bleibt
Fünf Spieltage vor Saisonende gibt es in Sachen Personalien frohe Kunde im Lager des Landesligisten 1. FC Bad Kötzting. Trainer Christian Ranzinger verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr und steht auch in der kommenden Spielzeit auf der Kommandobrücke der Rot-Blauen. Das gibt der Verein am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.
„Wir freuen uns, mit Christian in eine weitere Saison zu gehen. Er leistet gute Arbeit, seine Handschrift und sein Plan sind klar erkennbar. Aber auch menschlich passt er hervorragend zum FCK und wir sind überzeugt, dass er die Mannschaft in Zukunft weiterentwickeln wird“, freut sich sportlicher Leiter Thomas Iglhaut über die Zusage des in Willmering lebenden Übungsleiters.
Ranzinger, der selbst schon als Spieler für Bad Kötzting in der Bayernliga kickte, trat Ende Oktober die Nachfolge des zurückgetretenen Konrad Früchtl an. In 13 Spielen holte er bislang fünf Siege und vier Unentschieden, viermal verließ seine Mannschaft als Verlierer den Platz. Der Klassenerhalt in der Landesliga Mitte dürfte nach zuletzt fünf Partien ohne Niederlage nur noch Formsache sein.
Der 41-Jährige freut sich auf seine erste volle Spielzeit am Roten Steg: „Ich freue mich über die Verlängerung, weil die Mannschaft als geschlossene Einheit auftritt und wir vor allem in den letzten Wochen deutliche Fortschritte gemacht haben.“ Die Zusammenarbeit mit den Spielern und dem gesamten Staff mache ihm großen Spaß. „In der Truppe steckt noch viel Potenzial, das wir gemeinsam ausschöpfen wollen“, blickt Ranzinger optimistisch nach vorne.
Sportchef Thomas Iglhaut ist es zudem gelungen, mit Simon Schneider einen weiteren Leistungsträger an den FCK zu binden. Der 28-Jährige verlängert um eine weitere Spielzeit. Schneider wechselte vor der Saison vom Kreisligisten SpVgg Willmering-Waffenbrunn an den Roten Steg und zeigte zuletzt starke Leistungen als Rechtsverteidiger. Bis dato brachte er es auf 21 Landesliga-Einsätze im rotblauen Trikot. Am Sonntag geht es für die Badstädter mit der Auswärtspartie beim akut abstiegsbedrohten FC Teisbach weiter.