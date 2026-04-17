Bad Kötzting macht Nägel mit Köpfen: Ranzinger bleibt Trainer

Steht auch nächste Saison an der Seitenlinie des 1. FC Bad Kötzting: Christian Ranzinger. – Foto: Robert Geisler

Fünf Spieltage vor Saisonende gibt es in Sachen Personalien frohe Kunde im Lager des Landesligisten 1. FC Bad Kötzting. Trainer Christian Ranzinger verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr und steht auch in der kommenden Spielzeit auf der Kommandobrücke der Rot-Blauen. Das gibt der Verein am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.

„Wir freuen uns, mit Christian in eine weitere Saison zu gehen. Er leistet gute Arbeit, seine Handschrift und sein Plan sind klar erkennbar. Aber auch menschlich passt er hervorragend zum FCK und wir sind überzeugt, dass er die Mannschaft in Zukunft weiterentwickeln wird“, freut sich sportlicher Leiter Thomas Iglhaut über die Zusage des in Willmering lebenden Übungsleiters.



Ranzinger, der selbst schon als Spieler für Bad Kötzting in der Bayernliga kickte, trat Ende Oktober die Nachfolge des zurückgetretenen Konrad Früchtl an. In 13 Spielen holte er bislang fünf Siege und vier Unentschieden, viermal verließ seine Mannschaft als Verlierer den Platz. Der Klassenerhalt in der Landesliga Mitte dürfte nach zuletzt fünf Partien ohne Niederlage nur noch Formsache sein.



