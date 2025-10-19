Bad Kötzting: Konrad Früchtl erklärt Rücktritt

Paukenschlag am Roten Steg. Landesligist 1. FC Bad Kötzting steht ohne Trainer da. Konrad Früchtl (53) legte am gestrigen Samstag sein Amt als Chefanweiser nieder. Nach der 0:2-Derbyniederlage gegen den TB 03 Roding teilte Früchtl den Verantwortlichen mit, dass er seinen Posten mit sofortiger Wirkung räumt und den Weg freimacht für Veränderung, für neue Impulse.

Die sportliche Leitung des FCK entschied sich daraufhin, einen vollständigen Wechsel vorzunehmen und stellte auch Co-Trainer Herbert Pongratz (49) frei. Das machte der Bayerwald-Klub am Sonntagnachmittag öffentlich. Über die sozialen Kanäle teilt man in Kürze mit: „Im Namen des Vereins bedanken wir uns bei beiden sehr herzlich für die vergangene Zeit und alles, was sie für den Verein gemacht haben.“

Mit 18 Punkten aus 16 Spielen rangiert das Team um Wortführer Christoph Schwander in der Landesliga Mitte gegenwärtig fünf Zähler vor der Relegationszone. Von den letzten neun Spielen wurde nur eines gewonnen. Mehr zum Thema in Kürze.