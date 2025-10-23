Bad Kötzting klärt Trainerfrage: Ranzinger übernimmt

Ranzinger ist im Landkreis und darüber hinaus wahrlich kein unbekanntes Gesicht. Als Spieler bestritt er für den ASV Cham mehr als 330 Spiele in der Landesliga und Bezirksoberliga, ging jahrelang als Kapitän voran. Auch für den 1. FC Bad Kötzting absolvierte er 70 Partien in der Bayernliga, kennt also den Roten Steg und das Umfeld.



Seine ersten Schritte im Trainergeschäft machte Ranzinger auch beim ASV Cham, fungierte drei Spielzeiten lang als Co-Trainer. Zur Saison 2021/22 übernahm er mit Josef Holler das Traineramt in der Kreisstadt. Nach seinem Ausscheiden half er ein halbes Jahr lang bei seinem Heimatverein, der SpVgg Willmering-Waffenbrunn, aus, ehe er zur Saison 2022/23 als Spielertrainer bei der DJK Arnschwang anheuerte. In seiner Premierensaison gelang ihm die Meisterschaft in der Kreisliga Ost und damit die sofortige Rückkehr in die Bezirksliga. In der laufenden Runde war für ihn nach sieben Spielen Schluss, Ranzinger und die DJK trennten sich.



Jetzt fiebert Christian Ranzinger seiner neuen Aufgabe entgegen. „Ich freue mich, wieder hier in Kötzting zu sein, es war eine sehr schöne Zeit damals als Spieler. Die Aufgabe in der Landesliga reizt mich, ich bin motiviert und kann es kaum erwarten, mit diesem Team zu arbeiten“, verrät der in Willmering lebende Übungsleiter.



Sportlicher Leiter Thomas Iglhaut ist erleichtert, dass die Trainerfrage vom Tisch ist: „Christian Ranzinger war von Anfang an unser Wunschkandidat. Wir sind sehr froh, dass wir so schnell eine Einigung erzielen konnten.“ Ranzinger verfüge als C-Lizenz-Inhaber über das nötige Fachwissen. Zudem habe er eine Kötztinger Vergangenheit, kenne dadurch Verein und Umfeld bestens. „Er wird am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen Vornbach schon auf der Bank sitzen“, so Iglhaut.



Wie der FCK weiter informiert, bleibt Torwarttrainer Alexander Kracun dem Verein erhalten. Er wird dem neuen Trainer Christian Ranzinger zur Seite stehen.



Seinen Einstand auf der Kötztinger Trainerbank wird Ranzinger bereits am Samstag geben. Hier gastiert der starke Aufsteiger DJK Vornbach am Roten Steg. „Vornbach hat sich in der Liga etabliert und überzeugt mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Besonders offensiv, mit Pfandl und Schopf, verfügen sie über viel Qualität. Wir wissen was auf uns zukommt, wollen kompakt verteidigen und mutig nach vorne spielen. Es gilt, endlich den Bock umzustoßen, Vollgas zu geben und die drei Punkte zu holen. Die Mannschaft ist jetzt gefordert und hoch motiviert“, blickt Iglhaut auf das Heimspiel. Personell gibt es ein paar Unklarheiten. Bei Simon Schneider, Jonathan Auburger und Kilian Ettl entscheidet sich ein Einsatz erst noch. Zu den bekannten Ausfällen gesellt sich Johannes Kordick.