Bad Kötzting ist im Soll & freut sich auf Marek Mintals Club-U19

Coach Marek Mintal schaut mit der U19 des 1. FC Nürnberg in Bad Kötzting vorbei. – Foto: Imago/Zink

Die Bayerwäldler kooperieren im Nachwuchssektor seit Längerem mit dem fränkischen Traditionsverein. Zudem lernten die beiden Kötzting-Funktionäre Roland Fuidl und Matthias Plötz in ihrer Trainerausbildung einen Nürnberger Nachwuchstrainer kennen. So kam letztlich dieses Freundschaftsspiel zustande. Sportlich ist es natürlich ein echter Härtetest für die Mannen von Christian Ranzinger. Der FCK-Übungsleiter erwartet einen „technisch und taktisch hervorragenden Gegner, der uns alles abverlangen wird. Für uns passt dieser Test ganz gut: Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir mehr Fokus auf die Defensive legen wollen, weil wir einfach zu viele Gegentore kassiert haben. Daran wollen wir gegen Nürnberg auch wieder ansetzen. Gegen einen offensivstarken Gegner wollen wir so lange wie möglich die Null halten. Und dann schauen wir mal, was von unserer Seite aus geht. Auf jeden Fall ist es ein geiles Highlight für uns. Vielleicht ist beim Gegner der ein oder andere dabei, der die nächsten Jahre Profi wird. Auch deren Trainer Marek Mintal sollte kein Unbekannter sein. Von daher freuen wir uns alle auf das Spiel. Das wird bestimmt eine gute Geschichte.“



Zuletzt verkaufte sich der Landesligist im Test gegen den ranghöheren Bayernligisten SpVgg SV Weiden (0:1) teuer. Am Gezeigten will man anknüpfen. In den vorangegangenen Vorbereitungsspielen gegen zwei Bezirksligisten gab es eine Niederlage (0:2 gegen Raindorf) und einen Sieg (6:1 gegen Bach). Ranzinger sieht seine Mannschaft derzeit im Soll: „Grundsätzlich bin ich mit der Vorbereitung bis dato zufrieden. Wir steigern uns meiner Ansicht nach stetig. Man sieht deutliche Fortschritte. Die Jungs ziehen sehr gut mit und wir trainieren sehr gut. Dies hat sich in den letzten zwei Spielen gegen Bach und Weiden schon gezeigt. Hier hatten wir deutliche Fortschritte in allen Mannschaftsteilen“, berichtet Bad Kötztings Trainer, der aktuell keine größeren Verletzungssorgen hat. Am Freitagabend fallen mit Simon Schneider und Kilian Ettl zwei Defensivspieler aus. „Beide sind muskulärer Natur leicht angeschlagen. Hier gehen wir kein Risiko ein.“ Groß ist die Freude über die Rückkehr von Jonathan Auburger. Der Youngster weilte arbeitstechnisch einige Monate in Australien und steht seit dieser Woche wieder auf dem Kötzinger Trainingsplatz. „Er gibt uns nochmal weitere Optionen“, freut sich Ranzinger. „Den aktuell positiven Kurs wollen wir beibehalten.“