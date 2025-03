Bad Kötztings Sportlicher Leiter Thomas Iglhaut (links) präsentiert mit Torhüter Bastian Sterr den nächsten Neuzugang. – Foto: Johannes Kuchler

Bad Kötzting holt zwei Youngsters aus Deggendorf Torwart Bastian Sterr und Offensivkraft Simon Pönn kommen von den A-Junioren der Grünweißen an den Roten Steg

Bevor der 1. FC Bad Kötzting am heutigen Freitagabend in der Landesliga Mitte den Klassenprimus FC Sturm Hauzenberg empfängt, kann er die nächsten beiden Neuzugänge für die Saison 2025/26 vermelden. Von den A-Junioren der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf wechseln Torhüter Bastian Sterr (18) und Offensivspieler Simon Pönn (18) an den Roten Steg. Das Duo unterschreibt jeweils für eine Spielzeit. Darüber informiert der FCK am Vormittag in einer Pressemitteilung.

„Weil unser Eigengewächs Philipp Keller studienbedingt pausieren wird, sahen wir zwischen den Pfosten akuten Handlungsbedarf“, betont Kötztings Sportlicher Leiter Thomas Iglhaut und schiebt nach: „Mit Bastian bekommen wir sicher einen der talentiertesten Keeper seiner Altersgruppe in der Region. Er soll neuen Schwung in unser Torhüterteam bringen und sich mit Tobias Vogl messen“



Bastian Sterr stammt aus dem Nachwuchs der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf. Mit den Jugendmannschaften der Donaustädter spielte er immer höherklassig. Aktuell ist er Stammkeeper der A-Junioren in der Landesliga Süd; in der laufenden Saison blieb der großgewachsene Keeper in 17 Spielen sechsmal ohne Gegentor.







Offensivspieler Simon Pönn (links) möchte beim 1. FC Bad Kötzting in der Landesliga Fuß fassen. – Foto: Johannes Kuchler





Über Neuzugang Pönn lässt Sportchef Iglhaut folgendes verlauten: „Simon wurde über Jahre bei Deggendorf und Ingolstadt bestens ausgebildet, zudem überzeugte er in diversen Auswahlteams. Er ist in der Offensive variabel einsetzbar und bringt das nötige Rüstzeug mit. Wir trauen ihm den Sprung in die Landesliga auf Anhieb zu.“



Simon Pönn lernte das Fußballspielen beim FC Rinchnach und bei der JFG Zwieseler Winkel. Als C-Jugendlicher schloss er sich der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf an. Ein halbes Jahr spielte er anschließend für die B-Junioren des FC Ingolstadt, ehe er nach Deggendorf zurückkehrte. In der laufenden Saison bestritt er für die A-Junioren bislang 15 Partien in der Landesliga Süd, in denen er immerhin neun Tore erzielte.