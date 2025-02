Bad Kötzting holt Raindorf-Test nach – 7 Bezirksligisten im Einsatz

In zweieinhalb Wochen wird es wieder ernst für die Oberpfälzer Bezirksligisten. Die Punkterunde startet, wobei am vorherigen Wochenende bereits eine Handvoll Nachholspiele stattfinden. Ergo biegen die Mannschaften langsam aber sicher auf die Zielgeraden ihrer Vorbereitung ein. Unter der Woche nutzen sieben Bezirksliga-Klubs die Möglichkeit, um ihre Form zu testen. Aus dem Verbandsbereich proben zudem der ASV Neumarkt und der 1. FC Bad Kötzting den Ernstfall. Die überregionalen Testspiele vom Dienstag und Mittwoch im Überblick.

Letzte Woche musste der Landesligist den Raindorfern absagen, weil sich die Krankheitsfälle innerhalb des Teams angehäuft hatten. Nun wird das Match nachgeholt. Und die Kötztinger können selbstbewusst auftreten, schossen sie am Wochenende doch den Ligakonkurrenten aus Burglengenfeld mit einem hochverdienten 4:1-Sieg aus dem Pokal. Auch personell sieht die Lage wieder besser aus. Ist der Knoten geplatzt nach einer bisher zähen Vorbereitung? Weitere Aufschlüsse dürfte der heutige Test gegen den Dritten der Bezirksliga Nord geben. Ein guter Gradmesser! Bad Kötztings Trainer Konrad Früchtl hofft, dass das jüngste Erfolgserlebnis seinen Spielern Selbstvertrauen gegeben hat. Sein Wunsch: „Wir wollen die gute Leistung gegen Burglengenfeld wiederholen und erneut einen guten Auftritt hinlegen.“











Allzu lange haben die Neumarkter nicht mehr Zeit, um sich auf die Restsaison in der Bayernliga Nord vorzubereiten. Am Mittwochabend bestreitet die Strobel-Elf bereits das sechste Vorbereitungsspiel. Auf dem Kunstrasenplatz in Schwarzenbruck geht's gegen den SC Feucht. Der Bayernliga-Absteiger ist jetzt im Tabellenkeller der Landesliga Nordost zu finden. Nach bislang durchwachsenen Testspiel-Ergebnissen möchte sich der ASV keine Blöße geben und ein positives Ergebnis erzielen.





Das Spiel des SC Regensburg gegen den SV Donaustauf (Dienstag, 19.45 Uhr) wurde abgesagt.





