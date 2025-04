Bad Kötzting holt niederbayerisches Top-Sturmtalent

„Lukas ist einer der talentiertesten und interessantesten Nachwuchsstürmer in der Region. Nicht ohne Grund spielt er seit dieser Saison für die U19 des SSV Jahn in der DFB-Nachwuchsliga. Dass er sich jetzt für uns und gegen zahlreiche Angebote anderer höherklassiger Vereine entschieden hat, freut uns natürlich sehr“, betont Kötztings Sportkoordinator Roland Fuidl und fügt an: „Lukas ist noch ein sehr junger Spieler, der bei uns seine ersten Schritte im Herrenfußball machen möchte. Er wird bei uns in aller Ruhe wachsen und sich entwickeln können. Dennoch trauen wir ihm auf Anhieb den Sprung in die Landesliga zu.“



Weidlich stammt aus dem Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg GW Deggendorf. Mit den Jugendmannschaften der Donaustädter spielte er stets höherklassig, stellte dabei regelmäßig seinen Torriecher unter Beweis. Im U17-Bereich gelangen ihm in 53 Spielen bärenstarke 75 Treffer. Seine konstanten Leistungen blieben nicht unbemerkt und so wechselte er im vergangenen Sommer zum SSV Jahn Regensburg. Für die U19 bestritt er in der laufenden Saison in der DFB-Nachwuchsliga bisher 15 Partien, in denen er ein Tor erzielte.



Die Kaderplanung bei den Badstädtern ist mit dieser interessanten Verpflichtung noch nicht ganz abgeschlossen. Demnach stünden noch finale Gespräche mit weiteren Spielern aus, so Fuidl. „Auf alle Fälle sind wir mit dem Sturmduo Johannes Kordick / Lukas Weidlich für die kommende Saison schon mal sehr gut aufgestellt“, freut sich der Sportkoordinator.