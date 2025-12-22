Bad Kötzting: Ein Winter-Neuzugang und 9 Zusagen

„Nach dem größeren Umbruch im Sommer war es uns wichtig, Kontinuität in den Kader reinzubringen. Umso mehr freut es mich, dass sich bereits jetzt mehrere wichtige Spieler dazu entschieden haben, den eingeschlagenen Weg mit uns fortzusetzen und weiterhin am Roten Steg zu kicken“
, sagt sportlicher Leiter Thomas Iglhaut zu den Spielerverlängerungen.
Torhüter Tobias Vogl
trägt seit 2020 das rotblaue Trikot. Der 28-Jährige zeigt nicht nur zwischen den Pfosten wichtige Paraden, sondern bringt sich auch abseits des Platzes ein. Bisher brachte er es auf 132 Partien für den FCK. Auch Max Drexler
, der schon in der Jugend am Roten Steg kickte, ist aus der FCK- Familie längst nicht mehr wegzudenken. 2019 wechselte er vom ASV Cham nach Bad Kötzting. In 166 Spielen erzielte der 29-Jährige, der in der Offensive variabel einsetzbar ist, bis dato 36 Tore. Quirin Huber
, der einen Großteil seiner Nachwuchszeit beim SSV Jahn Regensburg und beim FC Ingolstadt verbracht hat, kam 2022 vom TSV Wacker Neutraubling an den Roten Steg. In 101 Spielen traf der 24-Jährige, der als Lenker und Denker im Mittelfeld agiert, bisher 35-mal. Nico Hiebl
stammt aus der eigenen Jugend und bekam 2024 die Chance, sich im Landesligakader zu beweisen. Seither absolvierte der schnelle Außenverteidiger 28 Spiele für seine Farben.Franz Brandl
, Simon Schreiner
, Christoph Schwander
, Johannes Kordick
und Kilian Ettl
stießen erst im Sommer zu den Rotblauen. Auf Anhieb erwiesen sie sich allesamt als Verstärkungen. Schwander führt die Mannschaft in seiner Premierensaison sogar als Kapitän aufs Feld, Brandl ist sein Stellvertreter.
Nach dem Abgang von Kevin Dombois
, der als Spielertrainer den TSV Frauenau in der A-Klasse Regen übernimmt, können die Verantwortlichen des FCK auch einen Winterneuzugang vermelden. Vom Ligakonkurrenten SV Schwandorf-Ettmannsdorf wechselt Karim Nerl
an den Roten Steg. Der 23-jährige Linksfuß kann offensiv auf verschiedenen Positionen spielen, legte zuletzt eine kleine Fußballpause ein. „Mit Karim bekommen wir einen sehr ehrgeizigen Spieler, der sein Können bereits auf Verbands- und Bezirksebene gezeigt hat und nach längerer Pause nun bei uns angreifen möchte. Er hat ein gutes Tempo, ist technisch versiert, liebt Eins-gegen-eins-Situationen und weiß, wo das Tor steht. Zudem kennt er unseren Trainer Christian Ranzinger aus ihrer gemeinsamen Zeit in Arnschwang“
, freut sich Iglhaut über Nerls Zusage.
Nerl wohnt bei Nittenau und wurde in der Jugend beim TSV ausgebildet. Bei seinem Heimatverein machte er dann auch die ersten Gehversuche im Herrenbereich in der Kreisliga (30 Spiele, elf Tore). Anfang 2023 schloss er sich der DJK Arnschwang an, mit der er prompt den Aufstieg schaffte. In der Bezirksliga brachte er es auf 13 Tore und acht Vorlagen in 28 Spielen. Im Sommer 2024 zog es ihn zum Landesligisten TB 03 Roding (elf Spiele, ein Tor). Ein Jahr später wechselte er zum Ligakonkurrenten SV Schwandorf-Ettmannsdorf, für den er verletzungsbedingt aber kein Pflichtspiel bestritt. Nun versucht er sein Glück am Roten Steg.