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Bad Kötzting besetzt die Trainerposten im Nachwuchs
Jugendabteilung der Badstädter stellt die Weichen für die kommende Spielzeit
von PM / fw · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Sportlicher Leiter Matthias Plötz (links) stellt Mathias Eidenschink als neuen U17-Trainer des 1. FC Bad Kötzting vor. – Foto: Kuchler
Die Jugendmannschaften des Bayerwald-Landesligisten 1. FC Bad Kötzting befinden sich zwar noch mitten im Ligabetrieb der laufenden Spielzeit, hinter den Kulissen richtet sich der Blick aber auch schon auf die Saison 2026/27. Für diese sind die Trainerposten der Jahrgänge U19 bis U13 geregelt, wie die beiden sportlichen Leiter im Jugendbereich, Karl-Heinz Hollmeier und Matthias Plötz, mitteilen.
Mit Mathias Eidenschink übernimmt zur neuen Saison ein neues Gesicht die U17 am Roten Steg. Der 30-Jährige aus Zinzenzell im Landkreis Straubing-Bogen ist Inhaber der C-Lizenz und trainiert aktuell die U19 der DJK Vilzing in der Bezirksoberliga. Zuvor betreute er bereits die U13 der Huthgartenkicker. „Mit Mathias konnten wir unseren Wunschkandidaten von unserem Weg überzeugen. Er ist ein erfahrener Jugendtrainer, der viele Jahre im Vilzinger Nachwuchs sehr gute Arbeit geleistet hat. Wir sind der Überzeugung, dass er das nötige Fachwissen mitbringt und optimal zu uns passt“, freuen sich Hollmeier und Plötz über die Personalie.
Auf Kontinuität setzt der FCK hingegen in den übrigen Leistungsmannschaften. Die U19 als älteste Nachwuchsmannschaft wird weiterhin von Stefan Wagner (36) betreut. Der C-Lizenzinhaber genießt großes Vertrauen der sportlichen Leitung: „Stefan leistet hervorragende Arbeit. Wir hoffen, dass die Saison mit dem Aufstieg in die Bezirksoberliga gekrönt wird.“
Auch bei der U15 bleibt der Verein seiner Linie treu. Bad Kötztings Landesligaspieler Kilian Ettl (20) geht in seine zweite Saison und rückt nach seiner Entwicklung im U13-Bereich nun auf. „Kilian ist ein junger, motivierter Trainer, der sich sehr gut entwickelt hat und einen hervorragenden Draht zu seinen Spielern besitzt“, so die Verantwortlichen. Die U13 übernimmt künftig Markus Mingo. Er hatte zuvor die U11 betreut und sich dort empfohlen. „Markus hat einen sehr guten Job gemacht und wird nun Teile seines Jahrgangs weiter begleiten. Mit seiner C-Lizenz ist er bestens vorbereitet für den nächsten Schritt“, zeigen sich Plötz und Hollmeier überzeugt.
Auch in den weiteren Mannschaften im Aufbau- und Kleinfeldbereich sowie bei den Co-Trainern ist der Verein nach eigenen Angaben bereits weit fortgeschritten. Damit sind die personellen Grundlagen im Nachwuchsbereich für die kommende Saison frühzeitig gelegt beim 1. FC Bad Kötzting.