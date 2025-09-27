Bad König/Zell in der Krise gegen den Tabellenzweiten

ODENWALDKREIS. Die Nachricht schlug ein, wie der Blitz: Kreisoberligist SG Bad König/Zell tauschte nach nur sechs Spieltagen den Trainer aus. Für den glücklosen Tobias Back, der nur ein Spiel mit der Mannschaft gewann, übernahm Sven Koch als Spielertrainer. Kann Koch nun die Trendwende beim Schlusslicht herbeiführen? Nächste Gelegenheit für die Kurstädter gibt es am Sonntag gegen die TSG Steinbach (15 Uhr). Die Steinbacher spielen in der Kreisoberliga mit sieben Siegen aus acht Spielen jedoch eine starke Frühphase. Punktgleich mit dem TSV Höchst steht die TSG an der Spitze.

In Bad König ist Vorstandsboss Frank Weichel dennoch zuversichtlich: Es sind ja noch 24 Spieltage zu bestreiten. Die Trennung von Tobias Back geht ihm nahe: „Ein super Typ. Letztlich hat die Mannschaft aber 40 Gegentreffer kassiert und die von uns erhoffte Entwicklung ließ auf sich warten. Man darf nicht vergessen, dass sich mehrere Leistungsträger vergangener Spielzeiten verabschiedet hatten und ihre Karriere nicht fortsetzen wollten. Tobias Back hatte keinen einfachen Start.“

Hinzu kam die schwere Verletzung von Stammtorhüter Noah Tönnies, der lange Zeit ausfallen wird. Er war bis zu seinem Ausfall der große Rückhalt.

Jetzt soll es also der 40-jährige Sven Koch, der sich zuletzt zurückgezogen hatte, richten. „Wir sind erleichtert, dass er die Aufgabe als Spielertrainer übernommen hat. Mit ihm kamen auch einige ehemalige Leistungsträger zurück, die helfen wollen, den Klassenerhalt zu realisieren“, sagt Weichel.

Die Mannschaft, die bereits zweimal von Koch gecoacht wurde, zeigte einen nicht zu übersehenden Aufwärtstrend. Hinzu kam Torwarttalent Jakob Ziemer, der im Tor für mehr Sicherheit sorgen könnte. „Man muss Trainer und Mannschaft jetzt die Zeit geben, um über den Aufbau von neuem Selbstvertrauen wieder zum Gewinnen zu kommen“, so Weichel. Grund zur Hoffnung geben die engagierten Auftritte beim TSV Höchst (0:2) und gegen Viktoria Kleestadt (2:4). Gerade in Höchst, wo die Koch-Elf kämpferisch überzeugte, aber nicht belohnt wurde, lassen die Spielgemeinschaft hoffen. „Uns fehlen selbstverständlich die Erfolgserlebnisse, die so einen Umschwung befördern könnten. Aber wir haben nach wie vor die Mannschaft, die um den Klassenerhalt mitspielen kann – und das auch erfolgreich.“

„Auch beim 2:4 gegen Kleestadt hat die Mannschaft nach 1:0-Führung und Rückstand Moral bewiesen“, ordnet Weichel den jüngsten Auftritt ein.

Jetzt steht das Top-Spiel gegen einer besten Teams der Liga an: Die TSG Steinbach kassierte in acht Spielen lediglich sechs Gegentreffer. Das ist der Bestwert zusammen mit Höchst. Die Form beider Mannschaften spricht eindeutig für die Steinbacher. „Am Sonntag sind die Rollen klar verteilt“, gibt sich Frank Weichel keiner Illusion hin. Und auch das Ziel der Steinbacher ist klar: der achte Sieg im neunten Spiel.