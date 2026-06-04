Bad König gibt sich selbstbewusst

Hoffen auf weiteren Jubel: Die SG Bad König/Zell strebt in der Relegation den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald an. Foto: Guido Schiek

BAD KÖNIG. Die SG Bad König/Zell spielt an diesem Freitag (Anstoß 19 Uhr) um den letzten freien Platz und damit um den Klassenerhalt in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald. Erster Gegner ist der Odenwälder A-Liga-Zweite SV Hummetroth II, der sich gerade in einem packenden Duell gegen seinen Rivalen VfL Michelstadt durchgesetzt hat und nun in die nächsthöhere Klasse strebt.

Die Bad Königer waren zur Winterpause gefühlt schon abgestiegen. Durch den glücklichen Umstand, dass mit Viktoria Urberach und dem TSV Lengfeld gleich zwei Teams freiwillig die Liga in Richtung A-Klasse verlassen, bekommt die Spielgemeinschaft die große Chance, die Runde noch zu einem guten Ende zu bringen. Die Töne aus der Kurstadt zum Relegations-Auftakt sind jedenfalls optimistisch.

Das abschließende Punktspiel bei der KSG Georgenhausen konnte die SG nicht zur Vorbereitung auf die Relegation nutzen: „Wir mussten wegen mehrerer angeschlagener Spieler das letzte Saisonspiel absagen und hoffen, dass diese Spieler jetzt wieder einsatzfähig sein werden.“ Weichel spürt neues Selbstvertrauen: „Das nehmen wir mit in das Spiel gegen den SV Hummetroth II.“

„Wenn ich in die Mannschaft reinhöre, dann ist man von der Rettung über die Dreierkonstellation mit dem SV Hummetroth II und Viktoria Dieburg überzeugt. Auch weil die Freude am Spiel ungebrochen ist. Die Mannschaft will mit hoher Trainingsbeteiligung ihre Chance auf den Klassenerhalt suchen“, so Frank Weichel, Abteilungsleiter der Bad Königer Fußballer.

Die Aufgabe gegen die klassentiefere Mannschaft sei nicht zu unterschätzen. Hummetroth II wird wohl wie gegen Michelstadt mit Issak Somov und Morten Gräf im Sportzentrum antreten. Die Mannschaft aus der A-Liga hat eindrucksvoll demonstriert, dass sie über ihre Geschwindigkeit nur schwer zu stoppen sein wird. Knifflige Aufgabe also für die Bad Königer. „Wir verfügen über keinen Zaubertrank, aber die Mannschaft hat sich in den letzten Wochen so zweikampfstark präsentiert, auch weil sie unglaublich fit ist, dass wir das Duell mit der Hessenliga-Reserve nicht fürchten müssen.“

Rückkehr von Torwart sorgt für Aufschwung

Die letzten vier Liga-Spiele habe die SG alle gewonnen, was wiederum für Selbstvertrauen gesorgt hat. Darunter ein 2:1-Erfolg bei der Spitzenmannschaft des SV Lützel-Wiebelsbach. „Wir wollen in der Kreisoberliga bleiben, und das wird unsere Mannschaft am Freitagabend auch belegen. Darüber hinaus kehrte unser Torwart Noah Thömmes nach seiner Verletzung wieder zurück. Seine Qualität gab unserer Mannschaft mächtigen Rückhalt. Auch auf ihn und sein überragendes Torwartspiel setzen wir“, sagt Weichel.

Es ist mit einem offensiv starken SV Hummetroth II in Bad König zu rechnen, der auf der anderen Seite aber auch einige Anfälligkeiten gezeigt hat. Spielertrainer Odysseas Floros wird sich also etwas einfallen lassen müssen, um nicht wieder so stark in Bedrängnis zu geraten, wie dies in der Liga beim finalen 5:4 gegen Michelstadt der Fall war.

Weiter geht es in der Relegation dann am kommenden Dienstag (9./19 Uhr). Der Verlierer des Odenwälder Derbys trifft dann auf Viktoria Dieburg, den Zweiten der A-Liga Dieburg. Das dritte Spiel geht am Samstag, 13. Juni (16 Uhr) über die Bühne.



