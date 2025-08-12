Bad Kissingen zu Gast in Eisingen: "Wir wissen, was uns erwartet“

Kurz nach Wiederanpfiff bot sich die große Chance zum 3:1 – im direkten Gegenzug fiel jedoch das 2:2. „Danach war der Gegner eigentlich platt. Wir haben in Überzahl auf das 3:2 gedrückt und das Tor erzielt. Wir hatten das Spiel im Griff, vom Gegner kam nichts mehr. Aber nach einem Freistoß kassieren wir in der Nachspielzeit noch den Ausgleich“, ärgerte sich Herterich.

Mit vier Punkten aus den letzten Spielen ist der Coach nicht zufrieden: „Es wären deutlich mehr möglich gewesen. Diese Punkte wollen wir uns jetzt in Eisingen zurückholen – da haben wir noch etwas gutzumachen.“

Das ursprünglich angesetzte Spiel in Eisingen wurde beim Stand von 0:2 aus Kissinger Sicht wegen eines Unwetters abgebrochen. „Ähnlich wie gegen Vatan Spor haben wir auch dort die Anfangsphase verschlafen. Eisingen hat das mit zwei Toren eiskalt bestraft. So eine Tiefschlafphase gilt es diesmal zu vermeiden“, betont Herterich.

„Wir wissen, was uns erwartet“, sagt er. „Eisingen hat zwei starke Flügelspieler, Volderauer und Glas, die wir kontrollieren müssen, ebenso wie ihren treffsicheren Mittelstürmer Lukas Götz und den spielstarken Kapitän Constantin Schmidt. Wenn wir diese vier im Griff haben, haben wir sehr gute Chancen, das Spiel erfolgreich zu bestreiten.“

Personell muss der FC 06 auf Alex Brakk, Luis Hüfner und Tizian Fella verzichten.

