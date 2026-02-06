Bad Kissingen im Wintercheck: Neuer Trainerstab steht 25 Punkte als Basis für die zweite Saisonhälfte +++ Mike Adrow kommt als spielender Co-Trainer nach Bad Kissingen von red/PM · Heute, 09:33 Uhr · 0 Leser

Coach Tim Herterich (6. von rechts) setzt in seiner Arbeit auf Stabilität, Intensität und Teamzusammenhalt. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Der FC 06 Bad Kissingen geht mit einer stabilen Ausgangslage in die zweite Saisonhälfte. Im FuPa-Wintercheck spricht Trainer Tim Herterich über die laufende Vorbereitung unter schwierigen Bedingungen, das Trainingslager in Saarbrücken als wichtige Maßnahme für Rhythmus und Teamgeist sowie eine insgesamt solide Hinrunde mit 25 Punkten. Zudem ordnet er die sportlichen Schwerpunkte und die Ausgangslage in der Liga ein. Unabhängig vom Blick auf die Rückrunde gibt es auch abseits des Platzes wichtige Neuigkeiten: Der Verein setzt weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie und hat die Zusammenarbeit mit Herterich verlängert. Gleichzeitig wird das Trainerteam mit Mike Adrow als spielendem Co-Trainer verstärkt – ein Schritt, mit dem Bad Kissingen sowohl auf bewährte Strukturen als auch auf neue Impulse setzt.

Die Wintervorbereitung hat beim FC 06 am 19. Januar 2026 begonnen. Die äußeren Bedingungen stellen das Team dabei vor Herausforderungen, doch Herterich beschreibt den Umgang damit als pragmatisch. „Die aktuellen Witterungsbedingungen fordern uns zwar, aber wir gehen das sehr pragmatisch an“, erklärt der Coach. Nachdem zunächst auf dem Kunstrasen gearbeitet werden konnte, wurde das Training vorübergehend in den Indoor-Bereich verlagert. Entscheidend sei, im Rhythmus zu bleiben und die Intensität hochzuhalten. Ein zentraler Baustein der Vorbereitung ist das Trainingslager vom 5. bis 8. Februar in Saarbrücken, wo optimale Bedingungen warten. Neben den sportlichen Aspekten sieht Herterich darin auch einen wichtigen Faktor für den Teamgeist: Die gemeinsame Zeit fernab des Alltags sei „eine tolle Teambuilding-Maßnahme“. Sportlich steht Bad Kissingen nach der Hinrunde mit 25 Punkten ordentlich da. „Mit den bislang 25 Punkten sind wir grundsätzlich zufrieden“, ordnet Herterich ein. Gleichzeitig weiß man im Lager der Kurstädter, dass in einigen Spielen mehr möglich gewesen wäre. Insgesamt sieht der 34-Jährige die Ausgangslage jedoch als solide Basis, auf der sich aufbauen lässt.

Geringe Ausfallzahlen und defensive Stabilität Besonders positiv bewertet Herterich die personelle Situation. „Sehr positiv ist, dass wir die Ausfallzahlen extrem gering halten konnten“, betont er. Muskuläre Verletzungen blieben komplett aus, was der Trainer vor allem auf die gute Arbeit der Spieler in der Vorbereitung und im individuellen Bereich zurückführt. Auch die Arbeit gegen den Ball hebt Herterich hervor. Über weite Strecken der Hinrunde zeigte sich der FC 06 defensiv stabil. Lediglich eine Phase von Mitte August bis Mitte September sticht negativ heraus: In fünf Spielen kassierte die Mannschaft 17 Gegentore. In den übrigen 16 Partien waren es dagegen nur 19 Gegentreffer. Der starke Saisonstart und die anschließende Stabilisierung seien klare Hinweise darauf, „welches Potenzial in der Mannschaft steckt“.

Genau hier setzt der nächste Entwicklungsschritt an. Ziel ist es, solche Schwächephasen künftig zu vermeiden und die eigene Stabilität über eine komplette Halbserie hinweg auf den Platz zu bringen. „Wir sind da auf einem guten Weg und arbeiten gezielt daran“, so Herterich. Kontinuität an der Seitenlinie Unabhängig vom sportlichen Verlauf stellt der FC 06 Bad Kissingen nun auch strukturell die Weichen für die Zukunft: Tim Herterich bleibt Cheftrainer der Nullsechser. Der Verein setzt damit bewusst auf Kontinuität und den eingeschlagenen Weg. „Tim hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er sportlich wie menschlich hervorragend zu unserem Verein passt“, betont Abteilungsleiter Jakob Fischer. Gerade die Entwicklung der jungen Mannschaft trage klar seine Handschrift und sei ein zentraler Bestandteil des sportlichen Konzepts. Herterich selbst blickt ebenfalls mit großer Motivation nach vorne: „Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und den Verantwortlichen ist von großem Vertrauen geprägt. Wir haben in den letzten Jahren viel aufgebaut und möchten diesen Weg konsequent weitergehen.“ Nach dem Aufstieg in der Saison 2024/25 hat sich Bad Kissingen in der Landesliga bereits gut eingefunden. Fischer ordnet ein: „Dass wir uns bislang gut behaupten, ist vor allem ein Verdienst der Arbeit von Tim mit dieser entwicklungsfähigen Mannschaft.“

Mike Adrow (li.) wird in der kommenden Saison das Trainerteam der #NULLSECHSER als spielender Co-Trainer ergänzen.