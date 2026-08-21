Bad Kissingen: »Auf unsere Defensivreihe kommt einiges an Arbeit zu«

Tim Herterich und Bad Kissingen empfangen den FC Coburg. – Foto: Ryan Evans

Nach der deutlichen Niederlage bei den Freien Turnern Schweinfurt hat der 1. FC 06 Bad Kissingen bei der TuS Aschaffenburg-Leider die passende Reaktion gezeigt. Trotz einer langen Unterzahlphase nach dem Platzverweis gegen Christian Herrlein erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Tim Herterich ein 2:2 und zeigte dabei viel Leidenschaft und Moral.

Trotz des späten Ausgleichs überwiegt beim Trainer die Zufriedenheit mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Aufgrund der gezeigten Leistung und der Leidenschaft und Moral, die die Mannschaft an den Tag gelegt hat, können wir mit dem Spiel sehr zufrieden sein und darauf weiter aufbauen.“

„Wir haben eine sehr gute Reaktion auf das Spiel in Schweinfurt gezeigt. In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel gut im Griff und hatten durchaus Chancen, mit mehr als 1:0 in die Pause zu gehen“, blickt Herterich zurück. „Dann wurde das Spiel durch eine strittige Rote Karte komplett auf den Kopf gestellt. In der zweiten Halbzeit mussten wir eine echte Verteidigungsschlacht machen, haben aber trotzdem kurz vor Schluss sogar wieder das 2:1 erzielt. Dass wir dann durch einen Sonntagsschuss noch das 2:2 kassieren, ist natürlich bitter.“

Nun wartet im heimischen Dr. Hans-Weiß-Sportpark am Samstag, 15:00 Uhr allerdings direkt die nächste schwere Aufgabe. Mit dem FC Coburg gastiert eine weitere Topmannschaft in Bad Kissingen. Auch wenn die Coburger tabellarisch aktuell noch nicht ganz vorne stehen, sieht Herterich in ihnen einen der stärksten Gegner der Liga.

Besonders das Mittelfeld der Gäste bereitet Herterich Respekt. Mit Jason Geißendörfer und Max Lanzendörfer auf den Achterpositionen sowie Leonard Späth auf der Sechs verfügt Coburg über ein spielstarkes und technisch versiertes Zentrum. „Das ist ein sehr, sehr starkes junges Zentrum, das viel Qualität mitbringt“, so Herterich.

Auch in der Offensive wartet auf die Bad Kissinger Defensive eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit Ricardo König stellen die Gäste den aktuellen Topscorer der Liga, der bereits fünf Treffer erzielt und insgesamt acht Scorerpunkte gesammelt hat. „Da kommt einiges an Arbeit auf unsere Defensivreihe zu“, weiß Herterich.

Entsprechend wird es für den FC 06 vor allem darauf ankommen, im Zentrum die Kontrolle zu behalten und defensiv stabil zu stehen. Gleichzeitig sollen die eigenen Qualitäten im Spiel nach vorne wieder zur Geltung kommen. „Es ist sehr wichtig, dass wir versuchen, das Zentrum zu kontrollieren und in der Abwehr stabil zu stehen, um dann gleichzeitig nach vorne wieder unsere Qualitäten auszuspielen – ähnlich wie wir es auch in Aschaffenburg gemacht haben.“

Personell wird neben dem gesperrten Christian Herrlein auch Luka Maric weiterhin fehlen. Dafür steht Tizian Fella voraussichtlich wieder zur Verfügung. Hinter dem Einsatz von Louis Höchemer steht weiterhin ein Fragezeichen und auch bei Lukas Halbig muss noch abgewartet werden, wann er wieder zur Verfügung stehen kann.