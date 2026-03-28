Bad Honnef will Ziele übertreffen, Formstarkes Spiel in Endenich

Landesliga, Staffel 1: Beide Spiele des Freitagabends endeten in einem torreichen Unentschieden. Sieger könnte es dafür am Sonntagnachmittag geben, denn es folgen noch fünf weitere Partien. Der Tabellenführer SV Grün-Weiss Brauweiler muss gegen den 1. FC Spich ran, während Verfolger FSV SW Neunkirchen-Seelscheid auf den formstarken SV Schlebusch trifft. Der FV Bad Honnef braucht derweil einen Erfolg um an der Spitze dran zu bleiben. Das ist der 21. Spieltag:
Die Duelle des Freitagabends:
Der FV Bad Honnef startete beinahe perfekt in das Fußballjahr 2026. Zwölf von 15 möglichen Punkten sammelte die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Krayer. Aktuell steht sein Team auf dem vierten Tabellenplatz. Am kommenden Spieltag wartet der SC Rheinbach auf den FV.
"Für mich ist Rheinbach eine Mannschaft, die ihren Erwartungen, die sie vor der Saison hatten, ein Stück weit hinterherlaufen. Nichtsdestotrotz wirken sie in der Rückrunde mit einem neuen Trainer recht gefestigt. Deshalb sollte meine Mannschaft gewarnt sein auf dem großen Kunstrasenplatz", sagte Krayer vor dem Duell. Weiter führte er aus: "Gegen einen spielerisch guten Gegner müssen wir alles reinwerfen um erfolgreich sein zu können."
Während die Rheinbacher eine Achterbahn-Saison erleben, hielt sich Bad Honnef größtenteils in der Spitzengruppe der Liga auf. Allerdings beträgt der Abstand auf die Spitze weiterhin zehn Zähler für den Viertplatzierten. "Der Aufstieg ist bei uns kein Thema. Wir wollen natürlich eine bestmögliche Platzierung erreichen, aber egal wie die letzten zehn Saisonspiele verlaufen, ist es für uns jetzt schon eine sehr gelungene Saison. Wir haben unsere Ziele jetzt schon erreicht und fast schon übertroffen", erklärte Krayer mit Blick auf die Tabelle. Der Übungsleiter fügte abschließend hinzu: "Wir gucken einfach, dass wir die Leistungen , die wir bisher in der Saison abgerufen haben, jetzt auch im Saisonendspurt bestätigen und dann eine hervorragende Saison gut abrunden."
Mit einem Erfolg könnte Bad Honnef auf den dritten Platz klettern und sich von Rang fünf absetzen. Rheinbach könnte Platz sechs erobern.
Fünf Punkte Vorsprung hat Tabellenführer SV Grün-Weiss Brauweiler auf den ärgsten Verfolger aus Neunkirchen. Die Grün-Weissen sind somit weiterhin auf Punkte angewiesen, die sie im kommenden Duell mit dem 1. FC Spich sammeln wollen. Für die Gäste bleibt derweil jeder Zähler im Keller wichtig.
Für den SC Fortuna Bonn sieht es derweil düster im Kampf um die Klasse aus. Zehn Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer für die Bonner. Um eine Resthoffnung aufrecht erhalten zu können, muss der SC beim TuS Mondorf punkten. Die Hausherren können mit einem Erfolg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.
Durch eine ungeschlagene Serie kämpfte sich der SV Schlebusch an das rettende Ufer. Ein Punkt trennt die Schlebuscher aktuell von einem Nicht-Abstiegsplatz. Diesen Punktgewinn will der SV beim Favoriten FSV SW Neunkirchen-Seelscheid einfahren, der die Zähler ebenfalls für den Kampf um die Meisterschaft benötigt.
Sowohl der FV Bonn-Endenich, als auch der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind konnten die vergangenen drei Liga-Partien gewinnen. Im direkten Aufeinandertreffen wollen nun beide Mannschaften ihre jeweilige Serie fortsetzen. Die Borussia hat die Chance auf Rang zwei. Endenich kann den sechsten Platz verteidigen.