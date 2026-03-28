Bad Honnef will Ziele übertreffen, Formstarkes Spiel in Endenich

Der FV Bad Honnef startete beinahe perfekt in das Fußballjahr 2026. Zwölf von 15 möglichen Punkten sammelte die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Krayer. Aktuell steht sein Team auf dem vierten Tabellenplatz. Am kommenden Spieltag wartet der SC Rheinbach auf den FV.

"Für mich ist Rheinbach eine Mannschaft, die ihren Erwartungen, die sie vor der Saison hatten, ein Stück weit hinterherlaufen. Nichtsdestotrotz wirken sie in der Rückrunde mit einem neuen Trainer recht gefestigt. Deshalb sollte meine Mannschaft gewarnt sein auf dem großen Kunstrasenplatz", sagte Krayer vor dem Duell. Weiter führte er aus: "Gegen einen spielerisch guten Gegner müssen wir alles reinwerfen um erfolgreich sein zu können."

Während die Rheinbacher eine Achterbahn-Saison erleben, hielt sich Bad Honnef größtenteils in der Spitzengruppe der Liga auf. Allerdings beträgt der Abstand auf die Spitze weiterhin zehn Zähler für den Viertplatzierten. "Der Aufstieg ist bei uns kein Thema. Wir wollen natürlich eine bestmögliche Platzierung erreichen, aber egal wie die letzten zehn Saisonspiele verlaufen, ist es für uns jetzt schon eine sehr gelungene Saison. Wir haben unsere Ziele jetzt schon erreicht und fast schon übertroffen", erklärte Krayer mit Blick auf die Tabelle. Der Übungsleiter fügte abschließend hinzu: "Wir gucken einfach, dass wir die Leistungen , die wir bisher in der Saison abgerufen haben, jetzt auch im Saisonendspurt bestätigen und dann eine hervorragende Saison gut abrunden."

Mit einem Erfolg könnte Bad Honnef auf den dritten Platz klettern und sich von Rang fünf absetzen. Rheinbach könnte Platz sechs erobern.