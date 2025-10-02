Bad Honnef will Spitze verteidigen, Lindenthal in Endenich

Der 6. Spieltag der Landesliga, Staffel 1 des Mittelrheins an und verspricht, gerade im Kampf um die Spitze, einiges an Spannung. Im Kellerduell des Spieltags treffen der SC Fortuna Bonn und der TuS Mondorf aufeinander. Außerdem haben gleich vier Mannschaften zehn Punkte auf dem Konto - Somit bleibt es weiter eng oben. Tabellenführer FV Bad Honnef will die Spitze im Duell gegen den SC Rheinbach verteidigen. Das sind die kommenden Partien:

"Das war jetzt ein besonderer Sieg. Aber ich mein, wir waren davor auch nicht so schlecht unterwegs. Klar kann man sagen, dass es ein Unentschieden zu viel war. Aber dass man mal unentschieden spielt, ist glaube ich jetzt nicht so, dass ich sage, dass das jetzt direkt wie eine Niederlage zu sehen ist", sagte Heiko Dietz, Cheftrainer Endenichs, über die vergangenen Wochen. Auf die Frage, ob der Sieg in Unterzahl einen Schwung mitgeben könnte für das Duell mit der Borussia antwortete er: "Ich glaube schon, dass das Spiel den Jungs schon einen Push gegeben hat und dass wir hoffen, dass wir da am Wochenende weiter machen."

Der FV Bonn-Endenich trifft im Top-Duell des Spieltags auf den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind. Während die Borussia mit zehn Punkten auf dem vierten Rang steht, verweilen die Bonner mit einem Zähler weniger auf dem fünften Platz. Der SC legte nachdem Liga-Sieg über die Blau-Weißen Kölner und dem Pokal-Erfolg gegen den Mittelrheinligisten SSV Merten nach und schlug auch den Tabellenletzten aus Wiehl. Aber auch der FV konnte nach drei Remis wieder einen Dreier feiern und das in zweifacher Unterzahl.

Doch auch Lindenthal kann nach drei Pflichtspielsiegen in Folge mit breiter Brust gegen den FV antreten. Die Stimmung könnte beim SC daher nicht besser sein. "Die drei Siege in einer Woche taten auf jeden Fall sehr gut und haben auch gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Es macht einfach großen Spaß mit der Mannschaft Fußball zu spielen und das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder", betonte Justus Urbig, der Kapitän der Borussia.

Das letzte Mal trafen beide Vereine in der Saison 2021/22 in der Landesliga aufeinander - Damals gewannen die Bonner beide Partien - Seitdem hat sich allerdings einiges verändert. "Der kommende Gegner wird mit Sicherheit ein Gegner sein, der eine gute Qualität hat. Es wird ein 50/50 Spiel werden, wo wiederum die ein oder andere Kleinigkeit entscheidend sein kann, ob man am Ende des Tages als Sieger oder Verlierer vom Platz geht", äußerte Dietz über die kommende Partie. Weiter führte er aus: "Lindenthal ist eine spielstarke Truppe und eine intensiv Fußball spielende Truppe. Deswegen sehe ich da ein 50/50 Spiel."

Auch Urbig schätzte Endenich als starken Gegner ein, freute sich zeitgleich aber auf das Aufeinandertreffen. "Spiele gegen Bonn-Endenich waren in der Vergangenheit immer eine Herausforderung und ich denke, dass das Spiel am Wochenende auch keine leichte Aufgabe wird. Ich bin mir aber sicher, dass wir gut vorbereitet sind und bin optimistisch, dass wir Bonn vor eine schwere Herausforderung stellen können.", sagte der 25-Jährige.

Die Zuschauer dieser Begegnung können sich auf ein hart umkämpftes und spannendes Spiel freuen. Mit einem Dreier hätten beide Vereine die Chance, vorausgesetzt die oberen Mannschaften patzen, bis auf den ersten Platz zu klettern.

Bad Honnef will Schwung mitnehmen

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr FV Bad Honnef Bad Honnef SC Rheinbach SC Rheinbach 15:00 PUSH

Der FV Bad Honnef eroberte durch den Auswärtssieg in Flittard am vergangenen Spieltag schon zum dritten Mal in der noch jungen Saison die Tabellenspitze. Zudem ist der FV seit drei Liga-Spielen ungeschlagen und kann mit viel Selbstvertrauen in die Partie mit dem SC Rheinbach gehen. "Ich denke schon, dass wir aktuell in einem gewissen Flow sind, was jedoch nicht nur aufgrund des Flittards-Spiel ist, sondern allgemein aufgrund des Saisonstarts, wo ich auch das Negativerlebnis aus dem Blau-Weiß Köln-Spiel mit dazu nehme, was dann einfach zu so einer Entwicklung dazu gehört. Das haben wir gut weggesteckt", erklärte Benjamin Krayer, der Chefcoach in Honnef. Er ergänzte noch: "Wir haben wirklich gut performt in den ersten Wochen. Aufgrund dessen nehmen wir natürlich den Schwung mit - Sehr wohl aber auch mit dem Wissen, dass wir uns zuhause irgendwie, zumindest Ergebnistechnisch, aktuell noch schwerer tun." In zwei Heimduellen dieser Spielzeit holte Bad Honnef nur einen einzelnen Zähler - Dies soll sich im Aufeinandertreffen mit dem SC ändern. Rheinbach steht mit vier Zählern auf einem direkten Abstiegsplatz. Zwar konnten die Rheinbacher am vierten Spieltag einen 5:0-Kantersieg bei Fortuna Bonn einfahren, allerdings konnten sie in der vergangenen Partie nicht daran anknüpfen und verloren deutlich mit 0:4 gegen Spich. "Wir sind uns ganz klar dessen bewusst, dass mit Rheinbach natürlich ein so ein bisschen angeknockter Gegner auf uns zu kommt. Sehr wohl aber auch für mich immer noch ein Aufstiegskandidat, als aber auch ein Gegner mit einer hohen individuellen Qualität, die aus unterschiedlichen Gründen aktuell noch nicht so ins Rollen kommen", äußerte Krayer zum Gegner. Doch der 5:0-Erfolg in Bonn zeigte schon, was in der Mannschaft des SC steckt und somit will der Übungsleiter des FV den kommenden Gegner nicht unterschätzen. "Wir sollten auf jeden Fall gewarnt sein. Ich denke es wird auch da drauf ankommen, wie gut wir uns gegen den Ball verhalten. Ich gehe davon aus, dass Rheinbach, trotz der aktuellen Tabellensituation, ein hohes Bewusstsein für eigene Ballbesitzphasen haben wird und für uns wird es darum gehen, wie wir die individuelle Qualität vom Gegner verteidigt bekommen und um dann unsere eigenen Situationen in Richtung gegnerisches Tor zu kreieren", betonte der Cheftrainer Honnefs. Für den FV Bad Honnef wird es darum gehen, die Tabellenführung gegen mehrere Verfolger zu verteidigen, denn hinter der Mannschaft von Krayer lauern drei weitere Vereine mit zehn Punkten. Zeitgleich will der SC Rheinbach mit einem Punktgewinn die Abstiegsplätze verlassen. Die weiteren Duelle des 6. Spieltags:

Auf die erste Saisonpleite gegen Neunkirchen reagierte der SSV Homburg-Nümbrecht mit einem eindrucksvollen 4:0-Erfolg bei Blau-Weiß Köln. Der kommende Gegner, FV Wiehl, verlor allerdings auch ihr fünftes Duell und steht somit weiterhin mit Null Zählern am Tabellenende. Gegen Homburg-Nümbrecht wollen die Wiehler diesen Negativlauf beenden und den ersten Punktgewinn der neuen Saison feiern. Der SSV will an den vergangenen Kantersieg in Köln anknüpfen und hat die Möglichkeit sich mit einem Sieg in das obere Tabellendrittel zu kämpfen.