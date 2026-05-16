 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Bad Honnef will Hohenlinds Lauf stoppen, Spich braucht wieder Punkte

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Während der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid und der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind im Fernduell um die Spitze kämpfen, muss derweil im Tabellenkeller weiterhin gepunktet werden. rnrn

von Tristan-Yannick Benten · Heute, 08:10 Uhr · 0 Leser
Bad Honnef will für eine Überraschung sorgen
Bad Honnef will für eine Überraschung sorgen – Foto: Christoph Tiroux

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LL Mittelrhein St. 1
FV Endenich
Lindenthal
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Schlebusch

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Der FV Bad Honnef will der starken Serie des Tabellenzweiten SC Borussia Lindenthal-Hohenlind ein Ende setzen, während Liga-Primus FSV SW Neunkirchen-Seelscheid einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft gehen will. Der 1. FC Spich muss zeitgleich den Negativtrend beenden. Die Spielvereinigung Flittard will eine Reaktion auf die vergangene Pleite zeigen. Das ist der 27. Spieltag:

Bad Honnef will für ein Highlight sorgen

Morgen, 15:00 Uhr
FV Bad Honnef
FV Bad HonnefBad Honnef
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal
15:00

Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind bleibt weiterhin am Tabellenführer aus Neunkirchen dran. Die Borussia ist in diesem Jahr noch ungeschlagen und konnte die vergangenen neun Liga-Spiele für sich entscheiden. Nun trifft der SC auf den FV Bad Honnef, der diesen Lauf stoppen will.

"Nach unserem spielfreien Wochenende blicken wir mit voller Vorfreude auf ein kleines Highlight-Spiel, weil wir auch wissen, dass eine Mannschaft kommt, die eine wahnsinnige Serie hat, die zurecht um den Aufstieg spielt", sagte Benjamin Krayer, Cheftrainer Bad Honnefs. Er fügte noch hinzu: "Nichtsdestotrotz haben wir natürlich nichts zu verschenken, beziehungsweise wollen wir am Sonntag im Schmelztal an unser maximales Energielevel anknüpfen und versuchen, wie wir es dann auch schon in diesen Spitzenspielen gezeigt haben, an unsere Leistungsgrenze zu kommen und erfolgreich zu sein."

In Duellen mit Top-Teams, wie beispielsweise dem FSV Neunkirchen, konnte der FV bereits gewinnen (16. Spieltag, 1:0). Im Hinspiel gab es derweil ein 1:1-Remis gegen Hohenlind. Die Vorrausetzungen sind am kommenden Spieltag allerdings anders. "Es wird für uns kein großes Taktieren geben - wir werden auf Sieg spielen. Wir werden versuchen zuhause für uns als Mannschaft, als auch für unsere Zuschauer, die Woche für Woche unsere Spiele gucken, ein Highlight auf eine hervorragende Saison zu setzen", verriet Krayer.

Mit einem Sieg würde seine Mannschaft den vierten Platz verteidigen. Hohenlind braucht derweil einen Dreier um an der Tabellenspitze dranzubleiben.

Die weiteren Partien:

Morgen, 15:15 Uhr
FV Bonn-Endenich
FV Bonn-EndenichFV Endenich
FV Wiehl 2000
FV Wiehl 2000FV Wiehl
15:15

Mit sechs Punkten Vorsprung auf die rote Zone bleibt es weiterhin spannend für den FV Wiehl im Kampf um die Klasse. Mit einem Dreier gegen den FV Bonn-Endenich könnten die Gäste jedoch große Schritte machen. Die Bonner blicken derweil auf den fünften Rang.

Morgen, 15:30 Uhr
Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard
Spielvereinigung 1920 Köln-FlittardSpV Flittard
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß
15:30

Der SC Blau-Weiß 06 Köln konnte beim FV Wiehl in einem turbulenten Spiel seinen Negativlauf beenden. Im Duell mit der Spielvereinigung Flittard wollen die Kölner nun nachlegen. Mit einem weiteren Erfolg könnte der SC den siebten Platz verteidigen. Zeitgleich will die Spielvereinigung eine Reaktion auf die 1:9-Klatsche in Neunkirchen zeigen.

Morgen, 15:00 Uhr
SC Rheinbach
SC RheinbachSC Rheinbach
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel.
15:00live

Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid will mit dem neunten Sieg in Serie einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft gehen. Für den kommenden Gegner SC Rheinbach sah es derweil weniger gut aus in den vergangenen Wochen, denn der Tabellenachte ist seit vier Spielen sieglos. Mit einem Überraschungssieg könnte der SC jedoch Platz sieben erobern.

Morgen, 15:30 Uhr
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961Brauweiler
SV Schlebusch
SV SchlebuschSchlebusch
15:30

Für beide Mannschaften hält die restliche Spielzeit einige Szenarien offen. Trotz der Niederlage am vergangenen Spieltag kämpft der SV Grün-Weiss Brauweiler weiterhin um den Aufstieg. Für den SV Schlebusch geht es derweil um den Klassenerhalt. Für beide Vereine wäre ein Dreier von großer Bedeutung.

Morgen, 15:00 Uhr
SC Fortuna Bonn
SC Fortuna BonnFortuna Bonn
TuS Marialinden
TuS MarialindenMarialinden
15:00

Trotz des feststehenden Abstiegs will sich der SC Fortuna Bonn vernünftig aus der Liga verabschieden. Dafür wäre der dritte Saisonsieg ein wichtiger Anfang. Doch der TuS Marialinden ist stark drauf - die vergangenen drei Partien konnte der Neuntplatzierte für sich entscheiden. Bei einem weiteren Sieg wäre der siebte Platz in Aussicht.

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich
SSV Homburg-Nümbrecht
SSV Homburg-NümbrechtNümbrecht
15:00

Die vergangenen drei Spiele verlor der 1. FC Spich und findet sich somit weiterhin im Abstiegskampf wieder. Mit nur drei Zählern Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze bleibt es eng für den FC. Der SSV Homburg-Nümbrecht kann derweil auf Rang vier springen.