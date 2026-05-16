Bad Honnef will Hohenlinds Lauf stoppen, Spich braucht wieder Punkte

Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind bleibt weiterhin am Tabellenführer aus Neunkirchen dran. Die Borussia ist in diesem Jahr noch ungeschlagen und konnte die vergangenen neun Liga-Spiele für sich entscheiden. Nun trifft der SC auf den FV Bad Honnef, der diesen Lauf stoppen will.

"Nach unserem spielfreien Wochenende blicken wir mit voller Vorfreude auf ein kleines Highlight-Spiel, weil wir auch wissen, dass eine Mannschaft kommt, die eine wahnsinnige Serie hat, die zurecht um den Aufstieg spielt", sagte Benjamin Krayer, Cheftrainer Bad Honnefs. Er fügte noch hinzu: "Nichtsdestotrotz haben wir natürlich nichts zu verschenken, beziehungsweise wollen wir am Sonntag im Schmelztal an unser maximales Energielevel anknüpfen und versuchen, wie wir es dann auch schon in diesen Spitzenspielen gezeigt haben, an unsere Leistungsgrenze zu kommen und erfolgreich zu sein."

In Duellen mit Top-Teams, wie beispielsweise dem FSV Neunkirchen, konnte der FV bereits gewinnen (16. Spieltag, 1:0). Im Hinspiel gab es derweil ein 1:1-Remis gegen Hohenlind. Die Vorrausetzungen sind am kommenden Spieltag allerdings anders. "Es wird für uns kein großes Taktieren geben - wir werden auf Sieg spielen. Wir werden versuchen zuhause für uns als Mannschaft, als auch für unsere Zuschauer, die Woche für Woche unsere Spiele gucken, ein Highlight auf eine hervorragende Saison zu setzen", verriet Krayer.