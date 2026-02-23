Bad Honnef stürzt den Tabellenführer, Brauweiler nutzt die Chance

Schon in der Hinrunde war der FV Bad Honnef siegreich gegen den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid. Damals endete die Partie mit einem glatten 4:0-Erfolg für den FV. Das Duell am 16. Spieltag war zwar knapper, allerdings hatte auch dieses Mal die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Krayer das bessere Ende.

"In der zweiten Halbzeit verändert sich das Spiel. Es wird ein bisschen wilder, was dann eher Neunkirchen-Seelscheid in die Karten spielte. Da müssen wir ganz klar sagen, verpassen wir es zum einen den Deckel drauf zu machen, wo der Schiedsrichter uns einen ganz klaren Elfmeter verwehrt in der 52. Minute - nach Foul an Ilias Lelo", sagte Krayer über den Beginn der zweiten Hälfte. Weiter führte er aus: "Haben dann aber auch wiederum in drei Aktionen Glück, beziehungsweise einen überragenden Schlussmann in unseren Reihen mit Nico Tischler, der dann Situationen entschärft, wo wir mehrfach gedacht haben, das ist der Ausgleich."

"Es war eine hochklassige Landesliga-Partie. Gerade in der ersten Halbzeit war es sehr hochklassig von beiden Seiten. Wir gehen dann auch nicht unverdient in Führung", erklärte der Übungsleiter des Siegers. Nach zwei vergebenen Chancen auf Seiten der Hausherren war es dann Markus Wiemer, der nach einer misslungenen Abwehraktion in der Neunkirchener Defensive den Ball sehenswert ins Netz bugsierte (25.). In der Folgezeit hatten beide Teams Chancen auf einen Treffer, allerdings blieb es zur Halbzeit bei der knappen 1:0-Führung der Heimmannschaft.

Schlussendlich hielt Tischler den Sieg seiner Mannschaft mit einigen Paraden fest. "Alles in allem würde ich trotzdem sagen, dass es nicht unverdient war. Bin natürlich sehr zufrieden und sehr stolz auf meine Truppe, dass wir das Ding so gezogen haben nach einer Vorbereitung, wo wir uns viele Dinge erarbeitet haben und wir versuchen jetzt in den nächsten Wochen darauf anzuknüpfen", sagte der Chefcoach des FV abschließend.

Durch den Sieg verteidigte Bad Honnef den fünften Platz, während Neunkirchen die Tabellenführung an Brauweiler verlor.

Brauweiler nutzt Neunkirchen-Patzer

Nach der Niederlage des Tabellenersten in Bad Honnef war der SV Grün-Weiss Brauweiler im Duell mit dem FV Bonn-Endenich gefragt. In einem hart umkämpften Spiel war es schlussendlich der Treffer von Niclas Hoppe der den Unterschied machte (16.). Brauweiler hatte derweil schon vor der Partie mit Ausfällen zu kämpfen, wie Cheftrainer Tuna Bilgin verriet: "Wir mussten heute auf einige wichtige Spieler verzichten und am Morgen des Spiels ist kurzfristig noch ein weiterer Spieler ausgefallen. Dadurch waren wir gezwungen, auf mehreren Positionen umzubauen." Zu den 90 gespielten Minuten sagte er anschließend: "Insgesamt war es ein sehr intensives Spiel, geprägt von viel Kampf und auch einer gewissen Hektik. Uns war vorab klar, dass es heute nicht darum geht, einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen, sondern die Punkte bei uns zu behalten." Seine Mannschaft kämpfte trotz der schwierigen personellen Situation von der ersten bis zur letzten Minute. Trotz einiger guten Angriffe der Gäste hielt die Defensive der Grün-Weissen dicht und sorgte somit für den knappen Erfolg. Auf die Frage, welche Aspekte den Sieg erbracht haben, antwortete Bilgin: "Ausschlaggebend war, dass wir von der ersten bis zur letzten Minute alles auf dem Platz gelassen haben und die nötige Intensität an den Tag gelegt haben. Die Führung hat uns natürlich zusätzlichen Rückenwind gegeben. Entscheidend war aber vor allem die Moral, die wir in schwierigen Phasen des Spiels gezeigt haben. Dafür kann ich meiner Mannschaft nur ein riesiges Kompliment machen."

Der direkte Konkurrent aus Neunkirchen begann seine Partie 30 Minuten früher, sodass die Niederlage des FSV in Bad Honnef während der Begegnung zwischen Brauweiler und Endenich publik wurde. Den Trainer des SV beeindruckte das allerdings nicht. "Hier und da habe ich mitbekommen, dass einige Zuschauer im Liveticker waren. Ehrlicherweise hat mich während des Spiels aber nicht interessiert, was in Bad Honnef passiert. Unser Fokus lag auf unserer eigenen Aufgabe", erklärte der Cheftrainer. Er fügte abschließend hinzu: "Es ist schön, nach dem ersten Spieltag als Tabellenführer in die nächste Woche zu gehen, aber davon können wir uns nichts kaufen. Entscheidend ist, dass wir weiter Woche für Woche konzentriert arbeiten." Brauweiler steht durch den Sieg das erste Mal seit dem 7. Spieltag an der Spitze der Tabelle. Endenich bleibt derweil im Tabellenmittelfeld. Die weiteren Ergebnisse des 16 Spieltages:

Der SSV Homburg-Nümbrecht wurde seiner Favoritenrolle im Duell mit dem TuS Mondorf gerecht. In der 20. Minute sorgte Sebastian Ramspott mit seinem ersten Saisontor für die Führung der Hausherren. In der 33. Minute schwächten sich die Gäste durch eine rote Karte selbst - Torwart Jens Born musste früher duschen gehen. In der Folgezeit dominierte der SSV das Spielgeschehen und kam zu durch Felix Adamietz (70.), ein Eigentor der Gäste (77.) und Felix Klein (87.) zu drei weiteren Treffern. Durch den 4:0-Heimerfolg verteidigte Homburg den vierten Rang. Mondorf rutschte derweil auf den zehnten Platz ab.