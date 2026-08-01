Bad Honnef setzt auf Kontinuität und gezielte Verstärkungen

Cheftrainer Benjamin Krayer geht in seine vierte Saison als Cheftrainer des FV Bad Honnef. In der vergangenen Spielzeit landete seine Mannschaft auf dem vierten Platz. Für die bevorstehende Saison konnte der FV den Kader zusammenhalten und sich zudem punktuell verstärken. Somit steht einer weiteren erfolgreichen Spielzeit nichts mehr im Weg.
"Wir sind seit knapp zwei Wochen in der Vorbereitung und sind sehr zufrieden", sagte Krayer über die Wiederaufnahme des Trainings. Wie jeder Verein im Amateurbereich hat auch der FV mit einigen Urlaubern und auch angeschlagenen Spielern zu kämpfen. Durch einen großen Kader kann Krayers Mannschaft dies jedoch kompensieren.
"Aus den bisherigen drei Testspielen konnte Bad Honnef zwei Siege einfahren. "Die bestrittenen Testspielen waren sehr ordentlich", verriet der Übungsleiter. Gegen den A-Ligisten SV Rheinbreitbach gab es trotz einem "durchwachsenden Spiels" einen 3:1-Erfolg. Gegen den vorherigen Konkurrenten und aktuellen Mittelrheinligisten FSV SW Neunkirchen-Seelscheid konnte seine Mannschaft ebenfalls mit 3:1 gewinnen. Nur gegen einen weiteren Mittelrheinligisten, die SpVg Porz, gab es eine knappe 2:3-Pleite. In beiden Partien gegen einen höherklassigen Gegner beschrieb Krayer sein Team als "mindestens mal ebenwürdig".
In seinen Trainingseinheiten legt der Cheftrainer den Fokus auf verschiedene Aspekte: "Zum einen spielt der körperliche Aspekt eine Rolle - gerade in der ersten Vorbereitungsphase. Da muss ich sagen, dass meine Jungs durchweg alle eine sehr gute Grundlage geschaffen haben und wir uns dementsprechend auf inhaltliche Themen konzentrieren können", erklärte der Chefcoach. Weiter führte er mit Blick auf die Themen aus: "Das eigene Spiel mit Ball ins letzte Drittel, als aber auch ein gewisses Anlaufverhalten, dass wir versuchen zu implementieren."
Durch die beste Landesliga-Saison seit über zehn Jahren gab es wenig zu meckern für den Übungsleiter im vergangenen Jahr. "Mit der abgeschlossenen Saison sind wir natürlich überaus zufrieden gewesen. Wir ruhen uns darauf aber nicht aus. Wir wissen, dass wir nicht mehr unterschätzt werden und wir die Leistung bestätigen müssen und wollen", sagte Krayer.
Um auch in der kommenden Spielzeit oben mitwirken zu können wurde der Verein auch auf dem Transfermarkt aktiv. Der Chefcoach beschrieb die Transferphase als "entspannt". Mit 18 Akteuren wollte der FV verlängern. Durch eine starke vergangene Saison konnte Bad Honnef jeden einzelnen davon von einem Verbleib überzeugen. Darunter Schlüsselspieler wie Torjäger Timo Balte, oder auch Philip Miermann.
"Wir wollten uns nur noch punktuell verstärken und das ist uns auch hervorragend gelungen", äußerte der Übungsleiter. Mit Ertugrul Ünal (FV Bonn-Endenich) verpflichtete der FV einen Spieler, der schon 93 Mittelrheinliga-Partien auf dem Konto hat. Hinzu kommt noch Tobias Reuter (Ahrweiler BC), der seine Torgefahr in der Rheinlandliga unter Beweis stellte. Carl Türler und Arman Petrosjan kommen aus der eigenen Jugend und sollen beim FV nun auch die ersten Schritte im Herrenbereich gehen.
Viele Trainer erwarten einen ausgeglichenen Kampf um den Aufstieg in der kommenden Spielzeit. Bezüglich einem möglichen Meisterschaftskandidaten fiel ein Team Krayer besonders auf: "Aufstiegsfavorit ist aus meiner Sicht der FV Bonn-Endenich mit den zahlreichen namenhaften Neuzugängen. Dann sind es denke ich Mannschaften wie Brauweiler, wie Nümbrecht, die versuchen werden oben anzugreifen. Ich denke in der Verfolgerrolle dann an, vielleicht den FV Bad Honnef - ich erwarte allerdings auch den TuS Mondorf stark verbessert und auch Blau-Weiß Köln erwarte ich noch weiter oben in der Tabelle."
Im Bezug auf die eigenen Ziele erklärte der Chefcoach: "Für uns geht es zum einen darum die gezeigte Leistung der vergangenen Saison zu bestätigen. Ich will das gar nicht unbedingt an einem Tabellenplatz fest machen. Ich denke, dass wenn wir unter den ersten sechs Mannschaften einlaufen, dann sollte das ein realistisches Ziel sein."
Mit einem weiteren Rang im oberen Tabellendrittel würde Bad Honnef die starke Entwicklung im Verein weiter bestätigen und sich somit weiterhin in der Landesliga stabilisieren.