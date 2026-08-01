Bad Honnef setzt auf Kontinuität und gezielte Verstärkungen Mit 49 Punkten landete der FV Bad Honnef in der vergangenen Spielzeit auf dem vierten Platz. Es war die beste Landesliga-Saison seit über zehn Jahren. Nun will der Verein daran anknüpfen. von Tristan-Yannick Benten · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Bad Honnef hat klare Ziele für die kommende Spielzeit – Foto: Boris Hempel

Cheftrainer Benjamin Krayer geht in seine vierte Saison als Cheftrainer des FV Bad Honnef. In der vergangenen Spielzeit landete seine Mannschaft auf dem vierten Platz. Für die bevorstehende Saison konnte der FV den Kader zusammenhalten und sich zudem punktuell verstärken. Somit steht einer weiteren erfolgreichen Spielzeit nichts mehr im Weg.

Ebenwürdig im Test gegen höherklassige Vereine "Wir sind seit knapp zwei Wochen in der Vorbereitung und sind sehr zufrieden", sagte Krayer über die Wiederaufnahme des Trainings. Wie jeder Verein im Amateurbereich hat auch der FV mit einigen Urlaubern und auch angeschlagenen Spielern zu kämpfen. Durch einen großen Kader kann Krayers Mannschaft dies jedoch kompensieren. "Aus den bisherigen drei Testspielen konnte Bad Honnef zwei Siege einfahren. "Die bestrittenen Testspielen waren sehr ordentlich", verriet der Übungsleiter. Gegen den A-Ligisten SV Rheinbreitbach gab es trotz einem "durchwachsenden Spiels" einen 3:1-Erfolg. Gegen den vorherigen Konkurrenten und aktuellen Mittelrheinligisten FSV SW Neunkirchen-Seelscheid konnte seine Mannschaft ebenfalls mit 3:1 gewinnen. Nur gegen einen weiteren Mittelrheinligisten, die SpVg Porz, gab es eine knappe 2:3-Pleite. In beiden Partien gegen einen höherklassigen Gegner beschrieb Krayer sein Team als "mindestens mal ebenwürdig".

In seinen Trainingseinheiten legt der Cheftrainer den Fokus auf verschiedene Aspekte: "Zum einen spielt der körperliche Aspekt eine Rolle - gerade in der ersten Vorbereitungsphase. Da muss ich sagen, dass meine Jungs durchweg alle eine sehr gute Grundlage geschaffen haben und wir uns dementsprechend auf inhaltliche Themen konzentrieren können", erklärte der Chefcoach. Weiter führte er mit Blick auf die Themen aus: "Das eigene Spiel mit Ball ins letzte Drittel, als aber auch ein gewisses Anlaufverhalten, dass wir versuchen zu implementieren." Verstärkung vom Ligakonkurrenten Durch die beste Landesliga-Saison seit über zehn Jahren gab es wenig zu meckern für den Übungsleiter im vergangenen Jahr. "Mit der abgeschlossenen Saison sind wir natürlich überaus zufrieden gewesen. Wir ruhen uns darauf aber nicht aus. Wir wissen, dass wir nicht mehr unterschätzt werden und wir die Leistung bestätigen müssen und wollen", sagte Krayer.