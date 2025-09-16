Bad Honnef ist Tabellenführer, Flittard mit Reaktion

Die Landesliga, Staffel 1 am Mittelrhein brachte am vergangenen Spieltag, dem dritten in der noch jungen Saison, wieder einmal viel Spannung mit sich. Während sich der FV Bad Honnef mit einem Kantersieg die Tabellenspitze holte, feierte der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid den ersten Dreier. Zeitgleich zeigte die Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard eine Reaktion auf die Klatsche in Brauweiler. Das war der dritte Spieltag:
Der punktlose FV Wiehl traf auf den Favoriten FV Bad Honnef. Schon in der neunten Minute gingen die Gäste durch Timo Balte, der einen Elfmeter verwandelte, in Führung. Ilias Lelo (22.) und wieder einmal Balte (34.), bauten die Führung noch vor der Halbzeitpause auf ein 3:0 aus und ließen den Hausherren somit nur noch wenig Hoffnung übrig.
"Uns hat stark gemacht, dass wir, bis auf eine Torchance vom Gegner, nicht viel zugelassen haben und ähnlich wie im ersten Spiel gegen Neunkirchen, gerade im Defensivverbund eine absolute Kollektivleistung an den Tag gelegt haben", sagte Benjamin Krayer, der Cheftrainer Honnefs. Er fügte hinzu: "Und wir dann aber auch die nötige Zielstrebigkeit im eigenen Offensivspiel hatten, die wir im zweiten Spiel leider nicht hatten gegen Blau-Weiß Köln."
Auch nach der Halbzeit hatten sie diese Entschlossenheit im Angriff und erzielten in Person von Philip Miermann die 4:0-Führung (48.). Asonganyi Defang setzte mit seinem Treffer den Schlusspunkt in dieser Partie (74.) und so schlug der FV Bad Honnef den FV Wiehl souverän mit 5:0. "Man muss auch dazu sagen, dass der Gegner schon sehr angeschlagen aufgrund des schlechten Saisonstarts war. Zudem fehlten aus meiner Sicht ein, zwei Schlüsselspieler, was unsere Leistung nicht schmälern soll", erklärte der Übungsleiter.
Schon nach dem ersten Spieltag stand seine Mannschaft an der Tabellenspitze, wie auch jetzt nach der dritten Partie. Seine Meinung über die Situation ist gleich geblieben, im Vergleich zu der Sichtweise nach dem ersten Duell. "Die Tabellensituation wollen wir, genau wie wir es nach dem ersten Spieltag nicht überbewertet haben, auch nach dem dritten Spieltag nicht überbewerten. Natürlich ist das trotzdem eine nette Momentaufnahme", verriet Krayer. Weiter führte er aus: "Da guckt man auch im Lauf der Woche gerne einmal mehr auf die Tabelle als sonst."
Seine Truppe steht nach drei Spieltagen nun also schon zum zweiten Mal an der Tabellenspitze. Sechs Zähler und zwei Kantersiege fuhr seine Mannschaft in dieser jungen Saison schon ein. "Wir genießen den Moment und das haben sich die Jungs auch verdient. Nach dem dritten Spieltag steht man auch nicht zu Unrecht auf Tabellenplatz Eins, sondern weil man mindestens zweimal wirklich gute Spiele an den Tag gelegt hat und andere Mannschaften anscheinend auch nicht so konstant performen" äußerte der Chefcoach.
Bad Honnef steht zunächst einmal bis zum kommenden Spieltag an der Spitze, während Wiehl auch nach der dritten Partie der Saison noch ohne Zähler auf dem letzten Rang verweilt.
Nach der 0:5-Klatsche in Brauweiler wollte die Mannschaft Flittards eine Reaktion gegen den SC Fortuna Bonn zeigen und das setzten sie direkt in die Tat um. Doch zunächst gingen die Gäste in der 35. Minute durch Peter Düngelhoef in Führung. Die Mannschaft von Angelo Mazza schüttelte sich kurz und kam in Person von Kilian Moll zum Ausgleich (40.). Kurz nach der Pause erzielte dann Abdellah Rabhi die 2:1-Führung der Hausherren. Trotz der Bemühungen der Bonner noch zum Ausgleich zu kommen, brachte Flittard den Sieg über die Zeit. "Ausschlaggebend für unseren Erfolg war unser Teamgeist und wir waren alle auf Wiedergutmachung aus. Wir haben ,so wie man es von uns gewohnt ist, sehr aggressiv und lauffreudig verteidigt und waren mit Ball immer gefährlich. Zudem haben wir taktisch auch hier sehr gut und diszipliniert gearbeitet" sagte der Übungsleiter der Spielvereinigung.
Torschütze Rabhi holte sich in der 70. Minute seine zweite gelbe Karte des Duells ab und flog somit vom Platz. "Auch in der 20 minütigen Unterzahl, die wir sehr aggressiv und auch gut verteidigt haben, sind wir sehr geschlossen aufgetreten", erklärte Mazza.
Seine Mannschaft zeigte somit eine starke Reaktion auf die 0:5-Klatsche in Brauweiler. Der 38-Jährige erkannte dabei schon früh in der Woche, dass sein Team etwas gut machen will. "Die Reaktion meiner Mannschaft war schon in der Trainingswoche zu sehen. Sie haben sehr gut und hart gearbeitet und haben zudem auch Charakter gezeigt und sich den Erfolg absolut verdient. Zudem ist die Stimmung bei uns sehr gut und homogen, das ist mit unter auch die Basis für Erfolg", verriet er.
Durch den Dreier sprang seine Truppe auf den dritten Tabellenplatz. Gegner Fortuna Bonn bleibt zeitgleich bei vier Zählern und musste die erste Saisonniederlage hinnehmen.
Die weiteren Ergebnisse des dritten Spieltags:
Im Kellerduell traf der TuS Mondorf auf den TuS Marialinden. Haytam Bouskouchi brachte die Hausherren mit seinem dritten Saisontreffer in der 13. Minute in Führung. Lange sah es danach aus, dass die Mondorfer das 1:0 in die Halbzeitpause bringen, dann traf Sezgin Kanli kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:1-Ausgleich (45+1). In der zweiten Hälfte waren es dann die Gäste, die in Führung gingen durch das Tor von Roger Schäfer (61.). Diese hielt allerdings nicht lange und so erzielte Gabriel Morais den 2:2-Endstand (68.). Beide Teams verpassten es somit, sich zunächst aus dem Tabellenkeller zu verabschieden.
Sowohl der FV Bonn-Endenich, als auch der 1.FC Spich gingen mit jeweils vier Zählern in das direkte Duell. Es wurde ein spannendes und ausgeglichenes Spiel erwartet, das beide Mannschaften den Zuschauern auch bescherten. Amin Haj-Yahya stellte die 1:0-Halbzeitführung für den FV her (11.), bevor Bandian Conde ausglich in der zweiten Hälfte (54.). Nur eine Minute später hielt Dennis Pastoors den Elfmeter von Ertugrul Ünal (55.). Dieser gehaltene Strafstoß gab den Gästen Aufschwung und so erzielte Elias Oulahyane die 2:1-Führung des FC (73.). Diese reichte jedoch nicht für einen Dreier, denn die Heimmannschaft bekam einen zweiten Elfmeter zugesprochen, den Nils-Simon Remagen zum 2:2-Endstand verwandelte (82.). Somit verpassten beide Teams den Sprung an die Spitze.
Durch die Punkteteilung von Endenich und Spich hatte nun der SC Blau-Weiß Köln die Chance, mit einem Dreier gegen den SV Eintracht Hohkeppel II die Spitze zu erobern. Es lief auch zunächst wie geplant für den SC, denn in der 59. Minute schoss Mirko Wirsch die Kölner in Führung. Das 1:0 der Hausherren blieb bis in die Schlussphase der Partie bestehen, ehe Leon Dema den späten 1:1-Ausgleich erzielte (87.) und somit den Traum der Blau-Weißen von der Tabellenspitze zerstörte. Köln schaffte den Sprung an die Spitze nicht. Währenddessen blieb Hohkeppel zwar sieglos, allerdings war es ein wichtiger Punktgewinn für die Eintracht.
Der noch vor dem Spieltag sieglose FSV FW Neunkirchen-Seelscheid erwischte einen Sahnetag im Duell mit dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind. Mit 3:0 schlug Neunkirchen die Borussia und überzeugte dabei sowohl defensiv, als auch offensiv. Die Treffer erzielten Christopher Mai (27.), Kjell Simnonia (37.) und Marc Schneider (63.), die alle zeitgleich ihren ersten Saisontreffer machten. Durch den Dreier setzte sich der FSV zunächst einmal von den direkten Abstiegsplätzen ab, während der SC die erste Pleite hinnehmen musste.
Der SSV Homburg-Nümbrecht ging als Tabellenführer aus dem zweiten Spieltag heraus. Im Duell gegen den SV Schlebusch wollte der SSV am dritten Spieltag den ersten Platz verteidigen. Die Hausherren hatten zeitgleich die Möglichkeit durch einen Sieg am Tabellenersten vorbei zu ziehen. In einem umkämpften und bis zum Ende spannenden Spiel, schafften es beide Mannschaften trotz einiger Chancen nicht den Ball im Tor unter zu bringen und so trennten sich beide Vereine mit einem 0:0-Remis. Die Schlebuscher versäumten die Chance auf die Spitze. Gleichzeitig verloren die Gäste den ersten Rang und rutschten auf Platz Vier ab.
Auch an diesem Spieltag wurde es nichts mit dem ersten Dreier des SC Rheinbach. Im Aufeinandertreffen mit dem SV Grün-Weiss Brauweiler 1961, der nach einem vorherigen 5:0-Kantersieg über Flittard mit Selbstvertrauen in das Duell ging, verloren die Hausherren mit 1:2. Amadeo Freericks eröffnete die Partie per Elfmetertreffer (12.), bevor Georgios
Athanasiadis für die Heimmannschaft ausglich (33.). Doch noch vor der Halbzeitpause traf Lukas Stegemann zur 2:1-Führung der Grün-Weissen. Trotz der Bemühungen des SC blieb dem Team ein erneuter Gleichstand verwehrt. Rheinbach rutschte auf einen direkten Abstiegsplatz ab. Währenddessen kletterte Brauweiler durch den Erfolg auf den zweiten Rang.