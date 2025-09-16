Bad Honnef ist Tabellenführer, Flittard mit Reaktion

Der punktlose FV Wiehl traf auf den Favoriten FV Bad Honnef. Schon in der neunten Minute gingen die Gäste durch Timo Balte, der einen Elfmeter verwandelte, in Führung. Ilias Lelo (22.) und wieder einmal Balte (34.), bauten die Führung noch vor der Halbzeitpause auf ein 3:0 aus und ließen den Hausherren somit nur noch wenig Hoffnung übrig.

"Uns hat stark gemacht, dass wir, bis auf eine Torchance vom Gegner, nicht viel zugelassen haben und ähnlich wie im ersten Spiel gegen Neunkirchen, gerade im Defensivverbund eine absolute Kollektivleistung an den Tag gelegt haben", sagte Benjamin Krayer, der Cheftrainer Honnefs. Er fügte hinzu: "Und wir dann aber auch die nötige Zielstrebigkeit im eigenen Offensivspiel hatten, die wir im zweiten Spiel leider nicht hatten gegen Blau-Weiß Köln."

Auch nach der Halbzeit hatten sie diese Entschlossenheit im Angriff und erzielten in Person von Philip Miermann die 4:0-Führung (48.). Asonganyi Defang setzte mit seinem Treffer den Schlusspunkt in dieser Partie (74.) und so schlug der FV Bad Honnef den FV Wiehl souverän mit 5:0. "Man muss auch dazu sagen, dass der Gegner schon sehr angeschlagen aufgrund des schlechten Saisonstarts war. Zudem fehlten aus meiner Sicht ein, zwei Schlüsselspieler, was unsere Leistung nicht schmälern soll", erklärte der Übungsleiter.

Schon nach dem ersten Spieltag stand seine Mannschaft an der Tabellenspitze, wie auch jetzt nach der dritten Partie. Seine Meinung über die Situation ist gleich geblieben, im Vergleich zu der Sichtweise nach dem ersten Duell. "Die Tabellensituation wollen wir, genau wie wir es nach dem ersten Spieltag nicht überbewertet haben, auch nach dem dritten Spieltag nicht überbewerten. Natürlich ist das trotzdem eine nette Momentaufnahme", verriet Krayer. Weiter führte er aus: "Da guckt man auch im Lauf der Woche gerne einmal mehr auf die Tabelle als sonst."

Seine Truppe steht nach drei Spieltagen nun also schon zum zweiten Mal an der Tabellenspitze. Sechs Zähler und zwei Kantersiege fuhr seine Mannschaft in dieser jungen Saison schon ein. "Wir genießen den Moment und das haben sich die Jungs auch verdient. Nach dem dritten Spieltag steht man auch nicht zu Unrecht auf Tabellenplatz Eins, sondern weil man mindestens zweimal wirklich gute Spiele an den Tag gelegt hat und andere Mannschaften anscheinend auch nicht so konstant performen" äußerte der Chefcoach.

Bad Honnef steht zunächst einmal bis zum kommenden Spieltag an der Spitze, während Wiehl auch nach der dritten Partie der Saison noch ohne Zähler auf dem letzten Rang verweilt.

Reaktion auf das vorherige Duell