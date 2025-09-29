Bad Honnef gewinnt Top-Spiel, Neunkirchen setzt Lauf fort

Der fünfte Spieltag der Landesliga, Staffel 1 am Mittelrhein wurde gespielt: Der FV Bad Honnef sicherte sich im Top-Duell des Spieltags gegen die Spielvereinigung Flittard drei Punkte. Derweil setzte der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid seinen Lauf fort und kletterte somit auf den dritten Platz. Der FV Wiehl bleibt mit null Zählern das Schlusslicht der Liga.

"Wir sind leider heute nicht für unseren guten Auftritt belohnt worden. Wenn ich rein aus der ersten Halbzeit ein Fazit ziehen muss, dann war das Ergebnis 0:0 nicht verdient und wir hätten ein bis zwei Tore machen müssen. Leider aber waren wir heute vor dem Tor nicht effizient genug", sagte Angelo Mazza der Cheftrainer Flittards. Er ergänzte noch: "Wir haben sehr gute Ballbesitzphasen gehabt und haben auch gut gegen den Mann verteidigt. Ich mache meiner Mannschaft daher keinen Vorwurf, außer dass wir heute mehr Tore schießen mussten." Trotz einer guten Leistung seines Teams, verlor seine Mannschaft die Tabellenführung an Bad Honnef.

Der Tabellenführer Flittard traf auf den Verfolger Bad Honnef. Es wurde ein packendes und umkämpftes Spiel erwartet und dies lieferten beide Mannschaften auch. In der ersten Hälfte fiel noch kein Tor und somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Kurz nach der Unterbrechung brachte dann Philip Miermann die Gäste in Führung (47.), ehe Asonganyi Defang auf 2:0 erhöhte (73.). Der eingewechselte Rostand Ndoumi-Kemadjou verkürzte kurz vor Ende der Partie noch auf 1:2 für die Hausherren (90.), allerdings kam der Treffer zu spät und so holte sich Honnef mit einem 2:1-Erfolg den nächsten Dreier.

Benjamin Krayer, Chefcoach des FV, sah ein ausgeglichenes Duell. "Es war das wie erwartete Spiel auf Augenhöhe, wo Kleinigkeiten den Ausschlag geben. Da muss man auch sagen, dass wir aus meiner Sicht ein Stück weit Spielglück hatten, dass Flittard die Feldüberlegenheit in der ersten Halbzeit bei den sich bietenden eins, zwei, vielleicht drei Möglichkeiten, nicht nutzt. Da hat unser Torwart Nico Tischler uns ein, zweimal wirklich gut im Spiel gehalten", erklärte er.

Die nicht genutzten Chancen Flittards sollten dann kurz nach der zweiten Hälfte durch das Tor von Miermann bestraft werden. Nach einer Ecke Flittards nutzte Bad Honnef eine Umschaltsituation. Krayer beschrieb sie als "hervorragend rausgespielt". Der FV verpasste zunächst das 2:0, ehe Defang dieses mitten in der Drangphase Flittards erzielte. "Dann wird es ein komplettes Wegverteidigen, was wir größtenteils auch sehr leidenschaftlich, intensiv und diszipliniert schaffen", verriet Krayer.

Sowohl Mazza als auch sein Gegenüber können in großen Teilen mit dem Auftritt ihres jeweiligen Teams zufrieden sein. Am Ende waren es Kleinigkeiten, die das Top-Spiel entschieden. "Der Unterschied heute war ganz klar die effiziente Art des Gegners und das zählt am Ende. Bad Honnef hat eine solide Grundordnung gehabt und sie haben ihren Fußball 90 Minuten plus X weitergespielt . Alles in allem hat man ein gutes Spiel gesehen", betonte Mazza. Krayer sagte abschließend über den Sieg seiner Mannschaft: "Ich denke insgesamt nicht ganz unverdient. Aber natürlich auch mit dem nötigen Spielglück versehen, was man dann glaube ich einfach auch in der Tabellensituation, in der wir uns jetzt bewegen, genau wie Flittard, dann ein Stück weit hat."

Durch den Sieg verdrängte Bad Honnef die Spielvereinigung von der Tabellenspitze und grüßt nun von ganz oben. Flittard rutschte derweil bis auf den sechsten Platz ab. Mit vier Teams, die bei zehn Punkten stehen bleibt die obere Tabellenregion umkämpft.

Die weiteren Spiele des fünften Spieltags:

Der Remis-Fluch des TuS Mondorf wurde gebrochen, allerdings hätten sich die Hausherren dies anders erhofft. Im Duell gegen den SV Schlebusch brachte Noah Gonschior die Gäste in Führung (40.), ehe Aljoshua Berger für die Heimmannschaft ausglich (54.). Daraufhin sah es lange nach dem fünften Unentschieden im fünften Spiel für den TuS aus, bis Sebastian Bamberg den 2:1-Siegtreffer für den SV erzielte (90.). Mondorf musste die erste Niederlage der noch jungen Saison verkraften, während die Schlebuscher den ersten Dreier seit dem ersten Spieltag holten.

Der FV-Bonn Endenich wollte im Duell gegen den SV Eintracht Hohkeppel II die Remis-Serie von drei Spielen beenden. Das Spiel startete allerdings denkbar schlecht für die Hausherren, denn schon nach sechs Minuten flog Jan Olzem aufgrund einer Notbremse vom Platz. Die Bonner ließen sich allerdings nicht beirren und kämpften bis zum Ende. In der 85. Minute musste dann auch noch Jan Werner früher duschen gehen aufgrund einer gelb-roten Karte. Mit neun Spielern schaffte der FV in der Nachspielzeit trotzdem noch den Siegtreffer - Der eingewechselte Ilias-Zion Sereke netzte ein zum 1:0-Erfolg der Heimmannschaft (90+1). Mit neun Spielern und viel Herz holte sich Endenich einen Dreier gegen die Eintracht, die nicht an den Triumph gegen Wiehl anknüpfen konnte.

Auch im fünften Spiel der Saison blieb der FV Wiehl sieglos. Der Favorit SC Borussia Lindenthal-Hohenlind sicherte sich einen ungefährdeten 3:1-Sieg in Wiehl. Die Tore für die Borussia erzielten Joshua Hauschke (29.), Clemens Meyer (57.) und Florian Hensel (63.). Kurz vor Ende der Partie traf Collins Emeka Ihekaire noch zum 1:3-Anschluss der Gastgeber (86.), allerdings kam der Treffer zu spät und so holte Wiehl wieder einmal keine Zähler. Der FV verweilt durch die erneute Pleite punktlos auf dem letzten Rang, während der SC punktgleich mit dem Tabellenführer auf dem vierten Platz steht.

Der SSV Homburg-Nümbrecht hatte im Auswärtsspiel gegen den SC Blau-Weiß 06 Köln keine Probleme und besiegte die Kölner souverän mit 4:0. Die Treffer erzielten Dean-Robin Paes (12.), Niklas Clemens (59.), Joscha Trommler (59.) und Robin Brummenbaum (76.). Der Doppelschlag von Clemens und Trommler brachte die frühe Entscheidung in dem Duell. In der zweiten Begegnung in Folge kassierten die Kölner vier Tore und verloren das Spiel. Der SSV sicherte sich schon seinen zweiten 4:0-Auswärtserfolg in der noch jungen Saison und kletterte zeitgleich auf den siebten Platz.

Auch im dritten Duell in Serie siegte der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid. In der Begegnung mit dem TuS Marialinden setzten sich die Hausherren mit 4:1 durch und kletterten somit auf den dritten Platz - punktgleich mit dem Tabellenersten. Nachdem 1:0 von Tim Dreilich (41.) drehte Tim Lorbach auf. Drei Treffer (74., 77., 90+3.) erzielte der Mittelfeldspieler und sorgte somit für den nächsten Erfolg seines Teams. Auch der zwischenzeitliche 1:3-Anschlusstreffer von Roger Schäfer (90.) änderte nichts am Dreier des FSV. Neunkirchen ist somit seit vier Spielen ungeschlagen, während Marialinden nicht auf den Sieg gegen Schlebusch aufbauen konnte.

Beim SV Grün-Weiss Brauweiler kann weiterhin gefeiert werden, denn die Grün-Weissen setzten ihrer ungeschlagene Serie auch gegen den SC Fortuna Bonn fort. Prence Mvutu (45.) und Nick Brisevac (61.) sorgten mit ihren Treffern für den 2:0-Triumph des SV. Somit holte sich Brauweiler schon den dritten Sieg in der noch jungen Spielzeit. Gleichzeitig sieht es für die Bonner alles andere als gut aus. Nach einem starken Saisonstark mit vier Zählern aus zwei Duellen, musste die Fortuna nun schon die dritte Pleite in Folge hinnehmen und steht somit auf dem vorletzten Rang.