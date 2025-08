Bad Heilbrunn zeigt Charakter in Unterzahl gegen Untermenzing: „Für den Einsatz belohnt“

Das Remis hat ein bisschen was von einem Sieg. „Wir haben Charakter gezeigt, Willensstärke“, freut sich Walter Lang nach dem 2:2 (1:2) gegen den SV Untermenzing am Sonntagnachmittag. 40 Minuten lang liefen die Heilbrunner einem 1:2-Rückstand hinterher. „Haben aber nie aufgehört.“ Und sie haben sich den Punkt nach Meinung des HSV-Trainers verdient.

Nach der ersten Hälfte, in der die Heilbrunner mehr Chancen aber zwei Gegentore fingen, waren die Gäste aus dem Münchner Nord-Westen am Drücker, hätten mit dem 3:1 in Überzahl alles klar machen können. Doch Fabian Keller köpfte nach einem Eckball an den Pfosten. Ein paar Aktionen später landete der Ball bei einem Heilbrunner Angriff in einer Pfütze auf dem durchweichten Platz. Die Verwirrung durch den plötzlich stehenden Ball nutzte der eingewechselte Tobias Bauer, drosch das Zuspiel an die Latte, von da sprang die Kugel genau gegen den heranstürmenden Paul Greger und von da zum 2:2-Ausgleich ins Tor. „Vielleicht ein bisschen glücklich, aber wir haben uns den Punkt erarbeitet.“

Sinnbildlich verdeutlicht durch eine Benedikt Specker, der bereits angeschlagen keinen Zweikampf vermied, in der Anfangsphase zwei gute Abschlüsse hatte, den zwischenzeitlichen 1:1-Auslgeich per Strich ins Kreuzeck besorgte, nachdem Untermenzing den Ball nach einer Ecke nicht aus der Gefahrenzone bekam. Bis zu seiner Auswechslung gegen Bauer holte er alles aus sich heraus. „Letztlich haben wir uns für den Einsatz belohnt“, freut sich Lang.

Das, was die Heilbrunner in der ersten Hälfte noch ein wenig versäumten. Neben Bene Specker hatte auch Bruder Maxi einen gelungenen Abschluss, doch jedes Mal griff Torhüter Florian Geck entscheidend ein. Defensiv waren die Heilbrunner nicht ganz so sattelfest. Auch der personellen Situation geschuldet: Toni Pappritz spielte auf der linken Seite, Sebastian Ammer versuchte sich erstmals als Sechser.

Auch nach dem Rückstand – Möritz Mösmang hatte Torhüter Christoph Hüttl ausgespielt, und der flinke Tobias Halfmann hatte nach Speckers 1:1 den alten Vorsprung wiederhergestellt. Nach dem Seitenwechsel stellte Schiedsrichter Christos Nalpantidis Andre Tiedt nach einer Notbremse vom Platz. Eine harte Entscheidung, der Heilbrunner Rechtsverteidiger hatte den Untermenzinger nicht wirklich berührt, eine 10-Minuten-Strafe hätte womöglich ausgereicht. „Trotzdem, wir haben einfach weitergemacht“, lobt Lang, nachdem die Platzherren bis zum Schluss nichts mehr anbrennen ließen.