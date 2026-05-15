Bad Heilbrunn will trotz Verletzungssorgen in Geiselbullach siegen

Angeschlagen: Die Heilbrunner Allzweckwaffe Maxi Specker (re.) wird vermutlich gegen Geiselbullach die Zähne zusammenbeißen müssen – Foto: Ewald J.Scheitterer

Bad Heilbrunn hat das Bezirksliga-Ticket für die nächste Saison bereits gelöst. Nun peilt Coach Walter Lang einen Sieg zum Saisonabschluss in Geiselbullach an.

Locker aufspielen können die Heilbrunner Fußballer am heutigen Samstag (14 Uhr) in Geiselbullach. Das Bezirksliga-Ticket für die Saison 2026727 hat der HSV nämlich bereits mit dem 1:0-Erfolg gegen TSV Gilching-Argelsried am vergangenen Spieltag gelöst. Ganz anders stellt sich die Situation bei den Gastgebern dar: Geiselbullach ist zum Siegen verdammt, wenn sie noch verhindern wollen, dass sie auf einem Relegationsplatz landen. Deshalb werden sie sich sicher gegen die Loisachtal-Elf noch einmal voll reinhängen.

„Wir haben unser Saisonziel, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, bereits erreicht. Jetzt wollen wir natürlich noch einen schönen Saisonabschluss mit einem Sieg feiern“, ist Coach Walter Lang durchaus positiv gestimmt. Als der heutige Gegner im Oktober vergangenen Jahres in Heilbrunn gastierte, trennte man sich unentschieden mit 2:2. Das war allerdings erst mit einem Last-Minute-Treffer gelungen, den Kapitän Toni Krinner in der Nachspielzeit erzielte.

Damit das Unternehmen – nämlich drei Punkte aus Geiselbullach mitzunehmen – auch gelingt, hat sich der HSV-Trainer den TSV jüngst beim Match in Penzberg angeschaut. Dort feierte der Klub aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck überraschend sogar einen 2:1-Erfolg: „Ich weiß jetzt ziemlich genau, mit welcher Taktik, die antreten werden. Dementsprechend werde ich auch meine Mannschaft darauf einstellen“, sagt Lang.

Fast wie schon üblich ist der Heilbrunner Kader wieder verletzungsbedingt ziemlich ausgedünnt. Darüber hinaus weilt Jonas Gall aus familiären Gründen in Berlin. Verzichten muss der HSV zudem auf André Tiedt (Bänderverletzung) und Max Schnitzlbaumer (Muskel-Faserriss); außerdem steht hinter dem Einsatz von Maxi Specker auch noch ein großes Fragezeichen. Dennoch betont der Trainer, dass man als derzeitiger Tabellenneunter heute keinesfalls nach Geiselbullach fahren werde, „um dort die Punkte herzuschenken. Wir haben bislang eine wirklich gute Saison gespielt. Und was gibt es Schöneres, als eine gute Saison auch mit einem Sieg abzuschließen?“