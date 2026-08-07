Bad Heilbrunn vor Kosova-Spiel unter Druck: Drei Ausfälle schmerzen schwer

Aus dem Urlaub zurück ist Dominik Hoch (re.), der im Match beim FC Kosova wieder den Heilbrunner Angriff verstärken wird. – Foto: Ewald J.Scheitterer

„Dieser Ausfall tut uns schon weh. Wie wichtig der Toni ist, hat man gesehen, als er in Vorwoche bereits nach einer Viertelstunde ausgewechselt werden musste“, sagt der neue Pressesprecher Andi Specker. Des Weiteren wird im Angriff diesmal Tobias Bauer fehlen, der noch an seinen Rückenproblemen laboriert. Auch der junge Torhüter Henri Werneburg wird nicht mit nach München fahren können, nachdem er sich im Training vertreten hat.

Da der Bezirksliga-Kader des SV Bad Heilbrunn sehr eng gestrickt ist, wiegt vor allem der Ausfall der Stammkräfte besonders schwer. Vor der Partie beim FC Kosova München am Sonntag (14.30 Uhr) muss Coach Walter Lang auf seinen zentralen Sechser Toni Pappritz verzichten, der sich eine Entzündung im Hüftgelenk zugezogen hat.

Diese neuen Ausfälle kommen äußerst ungelegen, nachdem die Heilbrunner mit zwei Niederlagen alles andere als optimal in die neue Saison gestartet sind. „Jetzt müssen wir endlich anfangen, selber Punkte zu holen“, so der Sprecher. Das sollte gegen den Aufsteiger möglich sein, denn bislang können die Münchner einen Sieg und eine Niederlage in der Bezirksliga verzeichnen. Während sie gegen den Mitaufsteiger TSV Moorenweis klar mit 7:2 gewannen, setzte es gegen den SV Gilching/Argelsried eine 1:3-Niederlage. „Ich denke, dass uns da eine spielstarke Mannschaft erwartet, die zuletzt relativ souverän aus der Kreisliga aufgestiegen ist“, so Specker.

Nach wie vor sind die beiden Heilbrunner Langzeitverletzten Bene und Andi Specker nach ihren Kreuzband-Rissen noch keine Option für den Punktspielbetrieb. So ist es schon von Vorteil, dass Dominik Hoch wieder aus dem Urlaub zurück ist und diesmal die Offensive verstärken kann. Im HSV-Defensivverbund kann der Trainer zudem auf eine eingespielte Truppe setzen, wobei auch Oldie Luggi Buchmair neben Florian Kapfhammer wieder eine feste Größe ist.

Auch wenn die Stimmung innerhalb der Mannschaft noch gut ist („Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns“), wird es allmählich Zeit, die ersten Punkte einzufahren. Aber mit einer guten Portion Zuversicht bestückt, sollte es der Lang-Elf gelingen, beim FC Kosova einen Dreier mitzunehmen.