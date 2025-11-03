Bad Heilbrunn verschärft Krise beim BCF Wolfratshausen – Rasen sorgt für Furore

Im Landkreisderby siegt der SV Bad Heilbrunn und entfernt sich vor der Winterpause von der Abstiegszone. Der BCF kritisierte vor allem den Rasen.

Bad Heilbrunn – Notwendigkeiten im Ligabetrieb sind das eine. Sie anzunehmen, wenn Großteile der Mannschaft nicht zur Verfügung stehen, ist das andere. Genau das tat der SV Bad Heilbrunn. Auf einer Herbstwiese, auf der umtriebige Maulwürfe ihre Freude hätten, siegte die Elf vom Krebsenbach im Landkreisderby gegen den BCF Wolfratshausen mit 2:0. Der HSV entfernt sich damit noch vor der Winterpause entscheidend von der Abstiegszone, die Farcheter hingegen schlittern immer mehr in Richtung Kreisliga.

Angesichts der dünnen Personaldecke sicher nicht traurig darüber, dass die Winterpause naht. Verdient war der Sieg allemal. „Kann höher ausgehen, muss es aber nicht“, kommentierte Lang. Klar ist nur: Hätte Engin Torunoglu nach anderthalb Spielminuten ins Tor getroffen, hätte die Aufgabe für den HSV womöglich an Wucht zugenommen. Aber dass die halbhohe Hereingabe vom Armin Kuqi bis hinüber in den entlegenen Teil des Strafraums rauschte, überraschte den BCF-Außen.

Lang rechnete mit galligen Wolfratshausern und sollte Recht bekommen: „Der BCF hat allen rein geworfen.“ Reichte letztlich aber nicht zur Überraschung, weil die Blomberg-Bomber vor der Pause zweimal entscheidend zuschlugen. Jonas Gall initiierte seinen Treffer zum 1:0 selbst, bekam den Ball dann in bester Abschlussposition wieder.

Die Gäste monierten den morastigen Untergrund vehement. „Eine Frechheit, auf so einem Acker zu spielen“, nörgelte Lulzim Kuqi. „Ich bin froh, dass sich keiner verletzt hat.“ Vielleicht etwas arg ausgedrückt, zieht man die Einschätzung seines Kollegen heran. „Wir haben das Spiel angenommen“, stellte Lang fest. Erst recht, als Tobi Bauer kurz vor dem Gang in die Kabine zum 2:0 einschädelte. Beim Eckball von Gall stand der vormalige Penzberger zentral völlig frei.

BCF-Coach hat sich „aber mehr erhofft“

Der BCF versuchte es immer wieder über die Flügel. Aber weder Beni Kuqi noch Torunoglu kamen in gute Positionen. Einmal stach Torunoglus Hereingabe durch, da aber versprang der Ball. Auf HSV-Seite ging auch nicht mehr viel, weil man Lang zufolge „teilweise zu kompliziert“ gespielt habe, Kuqi wollte seiner Elf keinen Vorwurf machen, er hätte sich „aber mehr erhofft“. Das muss der neue Coach freilich auf die Heimpartie gegen Denklingen verschieben. Vielleicht die letzte Chance für den BCF Wolfratshausen, den Weihnachtsbaum nicht ungeschmückt aufstellen zu müssen. Wohingegen die Bad Heilbrunner relativ entspannt zum nächsten Spiel nach Untermenzing ausrücken.