Bad Heilbrunn verliert Spiel in Untermenzing in doppelter Unterzahl

SC Olching - SV Bad Heilbrunnn Nr. 11 Heinzlmair Leon SCO, Nr. 4 Pföderl Thomas

Nach zwei Zeitstrafen in Unterzahl kassiert Bad Heilbrunn eine 2:5-Niederlage und rutscht auf Platz zehn der Tabelle ab.

Es war dieser kurze Abschnitt, der den Fußballern des SV Bad Heilbrunn den Garaus machte. Eine Bezirksliga-Partie auf Kunstrasen, in der es hin und her wogte, sich zunächst kein Team absetzen konnte. Unentschieden zur Halbzeit, Tobias Bauer schaffte nach erneutem Rückstand mit purer Willensleistund den 2:2-Ausglaich beim SV Untermenzing. Dann ein umstrittener Freistoß, 2:3, die Emoptionen kochten hoch. „Sie wurden auch von außen auf das Feld hereingetragen“, meint HSV-Trainer Walter Lang. Der Untermenzinger Coach Nico Formella sah Rot wegen Schiedsrichter-Beleidigung, die Heilbrunner Sebastian Rösch und Klaus Pföderl ließen sich auch hinreißen, kassierten zeitgleich eine Zehn-Minuten-Strafe. Und zu neunt, auf ungewohntem Kunstrasen, fiel das 2:4 gegen Heilbrunn. „Damit war es vorbei“, sagt Lang. „Auch wenn meine Spieler noch gekämpft haben, aber das war der K.O.“ Die 2:5-Niederlage im wichtigen Spiel um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld sei zu hoch ausgefallen. „Aber sie geht schon in Ordnung, weil die abgezockte Untermenzinger Mannschaft spielerische Vorteile hatte und wir manchmal schon hinterhergelaufen sind.“