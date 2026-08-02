Bad Heilbrunn unterliegt Waldeck – weiterhin ohne Punkte

An Torchancen mangelte es nicht: In dieser Szene blocken Torhüter Patrick Koller und Marco Stowasser gemeinschaftlich einen Schuss des Heilbrunners Max Feirer (re.) ab. – Foto: Patrick Staar

Es gab einige Schlüsselszenen, die die Partie schnell in Richtung der Gäste kippen ließen. So musste Toni Pappritz bereits nach 18 Minuten verletzt vom Platz – eine Entzündung in der Leiste machte das Weiterspielen unmöglich. „Es ist nicht schlimm“, sagt Lang. „Die Schmerzen kommen aber von der einen auf die andere Sekunde.“ Bereits unter der Woche hatte sich im Training angedeutet, dass die Beschwerden erneut auftreten könnten. So musste Anton Krinner in der Defensive aushelfen, obwohl diese Position nicht seiner bevorzugten Rolle entspricht.

Schon vor dem ersten Ballkontakt war klar, dass es für den SV Bad Heilbrunn in dieser Saison schwierig wird, in der Bezirksliga zu bestehen . Dieser Eindruck bestätigte sich am Freitagabend: Die Mannschaft verlor das Heimspiel gegen den SV Waldeck -Obermenzing verdient mit 0:3 (0:1). „Wenn man solche Probleme hat wie wir und dann auch noch solch ein Spielverlauf dazukommt, kann man das Spiel nicht ziehen“, kommentierte Trainer Walter Lang.

„Das war eine Tätlichkeit“

Die zweite Schlüsselszene folgte in der 39. Spielminute: André Tiedt krümmte sich plötzlich im Strafraum vor Schmerzen. Weil Tiedt am Boden lag und die Heilbrunner in Unterzahl verteidigen mussten, konnte Waldeck nahezu unbedrängt kombinieren. Filip Vnuk schloss den Angriff mit einem unhaltbaren Schuss ins Kreuzeck zum 1:0 ab. Was war geschehen? „Ein Spieler von Waldeck ist am Boden gelegen und hat ausgetreten – mir genau in die Weichteile“, erläuterte Tiedt. „Das war eine Tätlichkeit.“ Dies sah auch Lang so: „Ein klares Foul – der Schiedsrichter hätte es sehen müssen, weil er fünf Meter daneben gestanden ist.“

Kurioser Treffer zum 2:0

Nach dem Seitenwechsel riss Waldeck die Partie an sich. Einige Male rettete Torhüter Alihan Uzun in höchster Not, immer wieder blockten die Heilbrunner gefährliche Schüsse der Gäste ab. Kurioserweise führten die Hochkaräter nicht zu Treffern, sondern die halben Torchancen. So flankte Florian Obermeier in der 61. Minute in den Heilbrunner Strafraum. Viele Spieler versuchten, an den Ball zu kommen, keinem gelang es. So sprang der Ball unberührt zum vorentscheidenden 2:0 ins Tor. „Da haben alle zurückgezogen“, wunderte sich Tiedt.

„Gegner war eine Nummer zu groß“

Die Entstehung des 0:3 war ebenfalls unglücklich: Uzun kam durch einen Rückpass in Bedrängnis. Sein Befreiungsschlag überspielte zwar zwei heranstürmende Waldecker, landete jedoch direkt bei Vilip Vnuk, der den Ball von der Mittellinie nur noch ins verwaiste Tor schieben musste. „Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden, aber der Gegner war wieder eine Nummer zu groß in der zweiten Halbzeit“, sagte Lang: „Es wird in den nächsten Wochen nicht einfacher.“