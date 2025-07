Bad Heilbrunn startet gegen Waldram mit neuem Keeper: „Man schaut, testet, überprüft“

Waldram – Nach zwei Ligakonkurrenten wartet auf die Kreisligafußballer der DJK Waldram eine „richtige Herausforderung“. So ordnet Trainer Benedikt Buchner den Test an diesem Mittwochabend gegen den SV Bad Heilbrunn (19 Uhr) ein. Vom jüngsten 4:2-Sieg im Test bei Kreisligist TSV Murnau II nahm der neue Waldramer Coach viele positive Eindrücke mit. „Wir hatten mehr Intensität, mehr Passgenauigkeit – insgesamt war das eine ordentliche Steigerung gegenüber dem ersten Spiel in Habach“, stellt Buchner fest. „Ich hoffe, dass wir die Fortschritte gegen Bad Heilbrunn bestätigen können.“

Deshalb sollen in Waldram auch Spieler spielen, die zuletzt nicht so zum Einsatz kamen. Wie Neuzugang Alihan Uzun. Der junge Torhüter kam aus Habach und wird in Waldram erstmals für Bad Heilbrunn spielen. Ebenfalls mehr Spielzeit bekommen soll Dominik Hoch, wenngleich der vom TSV Murnau II gekommene Angreifer wegen eines Auslandsstudiums ab Mitte August bis zum Jahresende fehlen wird. Ob Benedikt Specker, der im Spiel in Miesbach in die Bandenwerbung gecrasht war, spielen kann, vermochte Lang nicht zu sagen.

Mit einem kleinen Handicap müssen sich beide Trainer gleichermaßen arrangieren. Urlaub und andere Verpflichtungen schränken die Kader derzeit ein wenig ein. „Aber so hat jeder, der da ist, die Möglichkeit, sich zu zeigen“, erkennt DJK-Coach Benedikt Buchner einen positiven Aspekt an der Sache, ähnlich wie sein Gegenüber. „Es kommen alle zum Spielen, das ist das Gute daran. Aber es darf auch nix passieren“, sagt HSV-Trainer Walter Lang, der gewohnt ist, mit einem kleinen Kader zu arbeiten.