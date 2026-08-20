Bad Heilbrunn spielt trotz 20 Minuten in doppelter Überzahl nur Remis Fußball-Bezirksliga von Oliver Rabuser · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Ohne Garmischer Platzverweise wäre es wohl schwierig geworden: Die Heilbrunner mit Klaus Pföderl (re.) holen einen Punkt. – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Bad Heilbrunn kommt beim FC Garmisch nicht über ein Unentschieden hinaus. Zwei Platzverweise für die Heimelf brachten den Gästen keinen Vorteil.

Oft erlebt man es nicht, dass ein Trainer jedwede Kritik komplett von seinem Team fernhält, obgleich es trotz doppelter Überzahl über eine mehr als 20-minütige Phase lediglich einen Teilerfolg fixieren konnte. „Das 1:1 hätte ich auch nach der zweiten roten Karte sofort unterschrieben“, beteuert Walter Lang unmittelbar nach Schlusspfiff einer heiklen Partie. Denn im Reisebus des SV Bad Heilbrunn blieben einmal mehr einige Plätze frei. Darunter auch bereits bestätigte. So meldete sich Luis Meisl in der Nacht mit Grippe ab, und Maxi Schnitzelbaumer musste unverhofft passen. „Man muss wissen, was bei uns los ist“, sah Lang die Qualität seiner Elf erheblich eingeschränkt. Justin Rösch verteidigte nach drei Wochen Urlaub, Flo Kapfhammer mit eingeschränkter Dynamik. „Deswegen musst du zufrieden sein.“ Kurzfristig hofft Lang auf einen Neuzugang, der wohl im Anmarsch zu sein scheint.