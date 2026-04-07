Bad Heilbrunn siegt erstmals beim FC Deisenhofen II

Meist erfolgreich vom Tor weggehalten: Florian Kapfhammer (li.) und seine Heilbrunner bringen einen 1:0-Sieg in Deisenhofen über die Zeit. – Foto: Scheder

Doch mehr als ein Pfostentreffer kurz vor Ende sprang für die leicht favorisierten Hausherren, die sich über die Niederlage ziemlich ärgerten, nicht heraus. „Die drei Punkte haben wir uns erkämpft, die helfen jetzt erst einmal weiter“, freut sich Lang. Der HSV liegt nun sechs Zähler über dem ersten Abstiegs-Relegationsplatz.

Nicht ganz unverdient, wenn auch ein wenig glücklich: Dem SV Bad Heilbrunn ist tatsächlich der erste Sieg jemals beim FC Deisenhofen U 23 gelungen. Die Bezirksliga-Fußballer brachten einen 1:0-Sieg nach frühem Treffer von Maximilian Specker über die Zeit. „Im Fußball das schönste, aber auch das anstrengendste Ergebnis“, sagt Trainer Walter Lang. Deisenhofen habe vor allem in der Schlussphase noch einmal ordentlich Druck gemacht, vehement auf den Ausgleich gedrängt und wurde dann auch in erster Linie bei Standards gefährlich.

Der HSV-Coach hatte sich für das Spiel am Samstag für eine defensive Dreierkette mit einem gut aufgelegten Florian Kapfhammer in der Zentrale entschieden. Torhüter Alihan Uzun, auf dem bei seinem vierten Einsatz jede Menge Druck lastete, nahm die Rolle gut an, leistete sich nur eine harmlose Unsicherheit und hielt die Gäste mit starken Paraden zwei-, dreimal stark im Spiel. Die Heilbrunner Führung resultierte aus einem Ballgewinn im Mittelfeld, der einen schönen Spielzug einleitete: Kapitän Anton Krinner trug den Ball über rechts nach vorn, legte ihn quer in den Strafraum, wo Max Specker humorlos vollstreckte. Jetzt hätten die Gäste nachlegen müssen. „Der zweite Treffer hätte alles geklärt“, meint Lang. Aber die Heilbrunner hatten im Anschluss – abgesehen von einer Halbchance durch Max Schnitzlbaumer – keine nennenswerte Tormöglichkeiten mehr. „Da haben wir im Abschluss oft die falschen Entscheidungen getroffen“, meint der Heilbrunner Trainer.

Stattdessen machte Deisenhofen immer mehr Druck. Vor allem als sie in der Schlussphase der ersten Hälfte den routinierten Martin Mayer einwechselten. Doch die Heilbrunner hielten die Platzherren relativ gut vom Tor weg. Der Torschütze musste bald nach seinem Treffer mit schmerzendem Knöchel vom Platz, als er bei einem Zusammenstoß etwas abbekam. Buchmair, der relativ früh Gelb sah, aber ein gutes Spiel machte, ersetzte der HSV-Coach zur Pause durch Luis Meisl, der auf der linken Außenbahn mit frischen Kräften viel Bewegung reinbrachte. Trotzdem konnte Heilbrunn, weder mit allzu viel Selbstvertrauen noch mit optimalem Fitness-Zustand ausgestattet, eine Vielzahl von Standardsituationen gegen sich nicht verhindern. Doch mit Glück und Verstand hielten die Heilbrunner die Null fest.