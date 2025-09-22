Bad Heilbrunn gehen die Spieler aus: Höchste Saison-Niederlage einfach zu erklären

Ungewohnt lange sprach der HSV-Coach nach Schlusspfiff zu seinen Mannen. Die lagen teils erschöpft, konsterniert, aber auch angeschlagen auf dem Spielfeld in der Sonne. Bewusst klatschte Lang jeden einzelnen seiner Spieler ab, danach war für jedermann ersichtlich, woran es am Sonntag im Nordwesten Münchens gelegen hatte. Langs Team humpelte mehr in die Kabine, als dass es aufrecht ging. „Vier Leute hätten gar nicht spielen sollen oder dürfen“, verwies der 58-Jährige auf die inzwischen nicht mehr nur prekäre, sondern längst grenzwertige Personallage.

„Irgendwann geht es halt nicht mehr.“ Mit diesen Worten versuchte Walter Lang, die dritte und zugleich höchste Saisonniederlage des SV Bad Heilbrunn zu erklären. Ein immer weiter ausgedünnter Kader und eine nicht minder überschaubare Wechselbank führten zur 1:5-Abfuhr beim SV Waldeck/Obermenzing. Dass angesichts der Gemengelage ein paar individuelle Fehler mit im Spiel waren, war keine wirkliche Überraschung.

Dies wurde spätestens deutlich, als in der Schlussphase der Begegnung Ersatztormann Alihan Uzun und der unerfahrene Leon Meisl auf den Platz geschickt wurden. „Jeder weiß, was im Augenblick bei uns los ist, deswegen ist es keine Überraschung, was gegen Waldeck passiert ist“, akzentuiert Lang das Dilemma. Ungewollt freilich, weil die ewige Abbitte nach Außen nicht sein Ding ist. Aber was soll der Coach anderes sagen, wenn ihm zwei Drittel des Teams nicht zur Verfügung stehen.

Doch sei das Gastspiel an der Meyerbeerstraße auch generell einem „gebrauchten Tag“ gleichgekommen. Die Heimelf ging nach einem Pass in die Tiefe in Führung. Nach einem weiten Einwurf setzte Sebastian Rösch die Kugel mit dem Hinterkopf an den Innenpfosten zum Ausgleich. Wäre zur Pause in Ordnung gewesen. Doch dann unterlief Florian Schnitzlbaumer Sekunden vor dem Ende ein kapitaler Patzer beim Rückpass auf Franz Maurer. Der Innenverteidiger war einer aus dem Quartett, die sich unter halbwegs normalen Umständen nicht umgezogen hätten.

Höchste Saison-Niederlage: Das sagt der Coach dazu

Über den weiteren Spielverlauf gebe es Lang zufolge „gar keine Debatte“. Es sei „eine hochverdiente Niederlage“ gewesen – „aus“. Unerfahrene Spieler auf unbekannten Positionen, Laufverhalten, Spielverständnis. „Man muss dann auch nicht über alles diskutieren“, stellt der Coach klar. „Es reicht dann halt einfach nicht.“ Bei nur noch fünf Zählern Vorsprung und einem Heimspiel gegen Spitzenreiter Planegg vor der Brust wahrlich kein Grund zur Zuversicht.