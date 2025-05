Bad Heilbrunn gegen BCF: Nur einer zeigt Willen im Derby

Bad Heilbrunn/Wolfratshausen – Es fehlte der Funke, um ein Feuer zu entfachen: Weil der Begegnung SV Bad Heilbrunn gegen BCF Wolfratshausen der Charakter eines Nachbarschafts-Duells ein wenig abging und beide Teams keine Punkte mehr nötig hatten, fehlte es der Partie komplett an Brisanz. Wenigstens zeigten die Gastgeber, die fast das ganze Spiel über am Drücker waren, nach dem Seitenwechsel den nötigen Willen im Abschluss und entschieden die Partie mit drei Treffern und 3:0 (0:0) für sich.

Nicht einmal darüber froh sein, dass sich niemand verletzt hat, konnte er. Denn eine Viertelstunde vor Schluss – das Spiel war bei Heilbrunner Dominanz und Toren von Jonas Gall sowie zweimal Felix Gellner längst entschieden – verletzte sich BCF-Kapitän Ralf Schubnell bei einem Zusammenprall. Eine Armverletzung musste im Tölzer Krankenhaus untersucht werden. Erst kurz vor Schluss erwachte bei Wolfratshausen Widerstand. Rückkehrer Fabijan Podunavac ließ seine Klasse aufblitzen, setzte sich auf rechts durch und schob den Ball knapp am langen Pfosten vorbei. Zuvor setzte Hannes Wimmer – einer der wenigen Aktivposten beim BCF – einen Schuss knapp über den Winkel.

Fast 90 Minuten die Hand drauf

Ansonsten hatten die Heilbrunner durchgehend „die Hand drauf“, wie Lang sagte. In der ersten Hälfte fehlte bei Abschlüssen von Andreas Specker, mehrfach Anton Pappritz und Benedikt Specker jeweils vielleicht der allerletzte Einsatz, um den Ball über die Linie zu bringen. HSV-Keeper Christoph Hüttl musste nur selten eingreifen. Zur Halbzeitpause impfte Lang seinen Spielern das vielleicht bisher fehlenden Engagement zum Sieg ein, und plötzlich lief es auch mit dem Abschluss. Jonas Gall, der immer wieder über rechts durchbrach, fand sich frei vor Oppolzer, setzte seinen Schlenzer erst an die Latte. Der Ball blieb aber im Gefahrenbereich, kam zurück zu Gall, beim zweiten Versuch nahm er Maß und erzielte das fällige 1:0. Wenig später erhöhte der eingewechselte Felix Gellner in wahrer Stürmermanier aus der Drehung ebenfalls im zweiten Anlauf auf 2:0 und besorgte wenig später per Nachschuss nach einem der vielen Versuche von Sebastian Rösch das 3:0.

BCF-Anschlusstreffer nicht verdient

Der junge Heilbrunner Offensivmann zeigt immer wieder gute Ansätze, taucht da auf, wo ein Stürmer hin muss, setzte auch schon in der ersten Hälfte einen Ball nach schöner Rückgabe an den Pfosten und muss noch ein wenig am Abschluss feilen. Der BCF blieb bis auf die Schlussoffensive unauffällig. „Wir hätten das eine oder andere Tor schießen können“, meint Demir. „Aber das wäre einmal nicht verdient gewesen.“