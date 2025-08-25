Blitztorschütze und Heilbrunner Aktivposten: Der HSV-Flügelflitzer Jonas Gall (li.) gegen Max Tafertshofer. – Foto: Oliver Rabuser

Bad Heilbrunn feiert die „dreckigsten drei Punkte der Saison" Bezirksliga Süd

Der SV Bad Heilbrunn bezwingt den SV Polling in engem Match mit 2:0. Polling bleibt damit weiter ohne Punkt in der Bezirksliga Süd.

„Die dreckigsten drei Punkte der Saison“ war der 2:0-Sieg des SV Bad Heilbrunn gegen den SV Polling nach Ansicht von Trainer Walter Lang. Mit Ach und Krach Gegentore verhindert, einmal Glück bei einem Lattentreffer der Gäste, und selbst jeweils am Anfang und am Ende getroffen: Das ergibt einen viel knapperen Sieg, als das Ergebnis andeutet. „Wir schaffen es derzeit irgendwie, enge Spiele knapp für uns zu entscheiden“, sagt Lang. „Das wird noch wichtig werden.“ Einer hektischen Startphase mit Jonas Galls Blitztor (1. Minute) und etlichen Hochkarätern folgten 90 torlose Minuten. Das Spiel verlief nach 20 Minuten ruhiger auf Augenhöhe, bevor es in der Schlussphase wieder hektisch wurde und Tobias Bauer die Partie in einer langen Nachspielzeit mit dem 2:0 für den HSV entschied, nachdem Dodo Krinner zuvor in drei Versuchen den Ball nicht über die Linie brachte.

Gestern, 14:15 Uhr SV Bad Heilbrunn Heilbrunn SV Polling SV Polling 2 0 „Wir hätten das 2:0 früher machen müssen, dann wäre es nicht so spannend geworden“, stellt Lang klar. Doch die Gastgeber spielten zu kompliziert vor dem Kasten von Julian Kirr, versemmelten reihenweise beste Möglichkeiten. Aber der Heilbrunner Trainer möchte seiner Mannschaft keinerlei Vorwürfe machen. Er weiß, wie es um das Team bestellt ist: Nicht nur fehlt mit Florian Kapfhammer der Abwehrchef, auch Allrounder Andreas Specker sowie Torjäger Max Specker fallen verletzt aus. Und es standen etliche Heilbrunner mindestens angeschlagen auf dem Platz. Lang: „Wir sind völlig auf dem Zahnfleisch dahergekommen. Deshalb bin ich mit den drei Punkten zufrieden, die nehmen wir gerne mit.“