Bad Heilbrunn feiert die „dreckigsten drei Punkte der Saison“

Der SV Bad Heilbrunn bezwingt den SV Polling in engem Match mit 2:0. Polling bleibt damit weiter ohne Punkt in der Bezirksliga Süd.
„Die dreckigsten drei Punkte der Saison“ war der 2:0-Sieg des SV Bad Heilbrunn gegen den SV Polling nach Ansicht von Trainer Walter Lang. Mit Ach und Krach Gegentore verhindert, einmal Glück bei einem Lattentreffer der Gäste, und selbst jeweils am Anfang und am Ende getroffen: Das ergibt einen viel knapperen Sieg, als das Ergebnis andeutet.
„Wir schaffen es derzeit irgendwie, enge Spiele knapp für uns zu entscheiden“, sagt Lang. „Das wird noch wichtig werden.“ Einer hektischen Startphase mit Jonas Galls Blitztor (1. Minute) und etlichen Hochkarätern folgten 90 torlose Minuten. Das Spiel verlief nach 20 Minuten ruhiger auf Augenhöhe, bevor es in der Schlussphase wieder hektisch wurde und Tobias Bauer die Partie in einer langen Nachspielzeit mit dem 2:0 für den HSV entschied, nachdem Dodo Krinner zuvor in drei Versuchen den Ball nicht über die Linie brachte.
„Wir hätten das 2:0 früher machen müssen, dann wäre es nicht so spannend geworden“, stellt Lang klar. Doch die Gastgeber spielten zu kompliziert vor dem Kasten von Julian Kirr, versemmelten reihenweise beste Möglichkeiten. Aber der Heilbrunner Trainer möchte seiner Mannschaft keinerlei Vorwürfe machen. Er weiß, wie es um das Team bestellt ist: Nicht nur fehlt mit Florian Kapfhammer der Abwehrchef, auch Allrounder Andreas Specker sowie Torjäger Max Specker fallen verletzt aus. Und es standen etliche Heilbrunner mindestens angeschlagen auf dem Platz. Lang: „Wir sind völlig auf dem Zahnfleisch dahergekommen. Deshalb bin ich mit den drei Punkten zufrieden, die nehmen wir gerne mit.“
Nachdem Gall gleich nach dem Anstoß zum 1:0 getroffen hatte, durften vor allem die Offensivabteilungen beider Teams marschieren. Die dezimierte HSV-Abwehr mit Christoph Hüttl hielt stand, Sebastian Ammer verpasste freistehend, Thomas Pföderl und Benedikt Specker zielten knappp vorbei, Krinner kam einen Schritt zu spät in eine Flanke und setzte eine wunderbare Flanke von Klaus Pföderl über das leere Tor. Im Gegenzug musste nach dem Seitenwechsel Hüttl per Top-Fußabehr gegen Max Baumgartner klären, köpfte Julian Jäcker ein Zuspiel von außen an die Unterkante der Latte. Vor allem der Benediktbeurer Benedikt Veicht beim SVP beschäftigte die rechte HSV-Abwehrseite.
Nach 20 stürmischen MInuten ging beiden Teams ein wenig die Luft aus, sie konzentrierten sich auf die Defensivarbeit. Für Benedikt Specker war die Pause das Ende, der eingewechselte Tobias Bauer besorgte das erlösende 2:0, nachdem die Heilbrunner ein wenig mehr Einsatz bei den Zweikämpfen zeigten und in der Schlussphase wieder mehr Druck machten. Nicht zuletzt nach Hereinnahme von Stürmer-Jüngling Sebastian Rösch, der seine erste Einsatzzeit nach acht Wochen Pause hatte und zusammen mit dem umtriebigen Jonas Gall für viel Bewegung sorgte.