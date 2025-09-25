Bad Harzburg und Salder im Duell Top-Duell, Vienenburg emfängt Vahdet

Der 8. Spieltag bringt gleich mehrere Leckerbissen: Spitzenreiter Wolfenbüttel II empfängt den Goslarer SC, der nach einer Pleite wieder Wiedergutmachung sucht. In Harzburg kommt es zum Duell zweier Verfolger, wenn die heimstarke TSG den defensivstarken VfL Salder herausfordert. Außerdem wollen Gitter und Vahdet im Gleichschritt Druck auf die Spitze machen, während es im Tabellenkeller für Kissenbrück und Ilsetal um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld geht.

Der Spitzenreiter aus Wolfenbüttel gewann zuletzt 4:2 in Thiede und will seine Serie an der Tabellenspitze fortsetzen. Der GSC dagegen enttäuschte beim 0:1 gegen Fortuna Lebenstedt und ist gegen die Oberliga-Reserve, die ihre letzten vier Spiele alle gewinnen konnte, auf Wiedergutmachung aus. Die beiden Partien aus der letzten Saison endeten Unentschieden, Spannung pur ist garantiert.

Fortuna landete beim 1:0 in Goslar einen wichtigen Auswärtssieg und kann mit einem weiteren Erfolg das Mittelfeld ins Visier nehmen. Kissenbrück steckt hingegen nach dem 0:6 gegen Üfingen tief in der Krise und hat mit 35 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga. Für die Gäste geht es um einen direkten Konkurrenten zu punkten, für Fortuna um die Chance, den Abstand auf die Abstiegsplätze zu vergrößern.

Der Aufsteiger lieferte Gitter zuletzt einen großen Kampf, blieb aber am Ende knapp unterlegen. Vahdet dagegen siegte mit 3:1 gegen Salder und will oben weiter Druck machen. Auswärts hat Vahdet bisher erst drei Punkte aus drei Spielen geholt, eine Statistik die dem Gastgeber mut machen wird.

Gitter hat beim spektakulären 4:3 in Vienenburg Nervenstärke bewiesen und bleibt dem Tabellenführer dicht auf den Fersen. Thiede musste sich Wolfenbüttel II geschlagen geben, präsentierte sich aber trotz der 2:4-Niederlage durchaus konkurrenzfähig. Mit seiner treffsicheren Offensive ist Gitter Favorit, doch Thiede hat gezeigt, dass es jedem Gegner wehtun kann.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TSG Bad Harzburg Bad Harzburg VfL Salder VfL Salder 15:00

TSG Bad Harzburg (4.) – VfL Salder (6.) Beide Teams gehören zu den Top-Teams der Liga. Harzburg siegte zuletzt 3:2 bei Union Salzgitter und holte damit den vierten Saisonsieg. Salder verlor hingegen 1:3 bei Vahdet. Ein echter Härtetest für beide Mannschaften im oberen Drittel. In der letzten Saison siegte Bad Harzburg jeweils mit 5:3 und 4:2.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr FC Ilsetal FC Ilsetal SV Union Salzgitter Union Salzg 15:00

FC Ilsetal (15.) – SV Union Salzgitter (7.) Ilsetal verlor auch das Kellerduell in Wendessen mit 1:3 und bleibt mit nur drei Punkten tief im Abstiegssumpf. Union musste sich in einem umkämpften Spiel Bad Harzburg beugen, will nun aber schnell zurück in die Erfolgsspur. Für die Gastgeber wird es gegen den Absteiger aus der Landesliga schwierig aber nicht unmöglich.

VfL/TSKV Oker (13.) – SV Wendessen (12.) Oker holte mit dem 3:2 in Salzdahlum wichtige Punkte im Kampf gegen die Abstiegsränge. Wendessen wiederum feierte mit dem 3:1 gegen Ilsetal den zweiten Saisonsieg und will diesen Schwung mitnehmen. Ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Tagesform entscheiden könnte. In der letzten Saison gingen beide Duelle an Wendessen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TSV Üfingen Üfingen MTV Salzdahlum Salzdahlum 15:00