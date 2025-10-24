 2025-10-15T11:43:40.576Z

Bad Harzburg gegen Üfingen – Wolfenbüttel II fordert Union heraus

12. Spieltag im Überblick

Während Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II den wiedererstarkten SV Union Salzgitter empfängt, will TSG Bad Harzburg beim formstarken TSV Üfingen seine Serie fortsetzen. Dahinter lauern Gitter und Goslar, während im Kellerduell zwischen VfL/TSKV Oker und FC Ilsetal um wichtige Punkte kämpfen.

SV Fortuna Lebenstedt – VfL Salder

Fortuna Lebenstedt (8. Platz, 17 Punkte) geht nach dem Überraschungssieg in Union Salzgitter mit breiter Brust ins Heimspiel. Salder (11. Platz, 15 Punkte) will nach der knappen 1:2-Pleite gegen Üfingen zurück in die Spur. Beide Teams liegen im gesicherten Mittelfeld, doch der Gewinner könnte nach oben schielen.

MTV Wolfenbüttel II – SV Union Salzgitter

Der Spitzenreiter trifft auf den Vierten: Wolfenbüttel II (26 Punkte) geht als Favorit in die Partie, doch Union Salzgitter (20 Punkte) will nach der Heimpleite gegen Fortuna eine Reaktion zeigen. Für beide Teams gilt: Ein Sieg wäre ein Ausrufezeichen im Titelrennen.

SC Gitter – SV Wendessen

Gitter (3. Platz, 22 Punkte) schoss sich mit einem 6:1 in Salzdahlum den Frust von der Seele. Wendessen (10. Platz, 16 Punkte) verlor zuletzt gegen den Tabellenführer und will wieder punkten. Die Offensive des SC zählt zu den gefährlichsten der Liga – 37 Tore sprechen eine deutliche Sprache. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

FG Vienenburg-Wiedelah – MTV Salzdahlum

Vienenburg (12. Platz, 13 Punkte) gewann zuletzt überzeugend 3:0 in Kissenbrück und will nun nachlegen. Salzdahlum (13. Platz, 7 Punkte) steckt nach dem 1:6 gegen Gitter weiter in der Krise. Die Gastgeber haben Selbstvertrauen getankt und wollen den Anschluss ans Mittelfeld schaffen. Ein richtungsweisendes Spiel im unteren Tabellenbereich.

FC Viktoria Thiede – SV Kissenbrück

Der Aufsteiger aus Thiede (9. Platz) will Wiedergutmachung nach dem 0:5 in Goslar. Kissenbrück (16. Platz, 3 Punkte) wartet weiter auf den ersten Punktgewinn auf fremden Rasen und hat defensiv die meisten Gegentreffer kassiert. Thiede sollte das Spiel dominieren, doch die Gäste kämpfen leidenschaftlich um den Anschluss.

Goslarer SC 08 – KSV Vahdet Salzgitter

Ein echtes Duell der Verfolger: Goslar (6. Platz, 18 Punkte) trifft auf Vahdet (5. Platz, 19 Punkte). Beide Teams zeigten zuletzt starke Leistungen und sind offensiv stets gefährlich. Der Sieger hält Anschluss an die Spitzengruppe. Eine Partie mit viel Qualität.

VfL/TSKV Oker – FC Ilsetal

Im Kellerduell der Liga geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Oker (14. Platz, 7 Punkte) unterlag in Harzburg mit 1:3, Ilsetal (15. Platz, 6 Punkte) verlor bei Vahdet Salzgitter 1:3. Beide Teams kämpfen um Stabilität, doch die Gastgeber haben den Heimvorteil auf ihrer Seite. Ein Spiel, das wohl mehr über Kampf als über Klasse entschieden wird.

TSV Üfingen – TSG Bad Harzburg

Der Siebte empfängt den Tabellenzweiten. Bad Harzburg (23 Punkte) will nach sieben Siegen in Serie weiter Druck auf Wolfenbüttel II machen. Üfingen gewann zuletzt gegen Salder. Die Gäste besitzen jedoch mit 33 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

