Bad Harzburg gegen Üfingen – Wolfenbüttel II fordert Union heraus

Während Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II den wiedererstarkten SV Union Salzgitter empfängt, will TSG Bad Harzburg beim formstarken TSV Üfingen seine Serie fortsetzen. Dahinter lauern Gitter und Goslar, während im Kellerduell zwischen VfL/TSKV Oker und FC Ilsetal um wichtige Punkte kämpfen.

Der Spitzenreiter trifft auf den Vierten: Wolfenbüttel II (26 Punkte) geht als Favorit in die Partie, doch Union Salzgitter (20 Punkte) will nach der Heimpleite gegen Fortuna eine Reaktion zeigen. Für beide Teams gilt: Ein Sieg wäre ein Ausrufezeichen im Titelrennen.

Fortuna Lebenstedt (8. Platz, 17 Punkte) geht nach dem Überraschungssieg in Union Salzgitter mit breiter Brust ins Heimspiel. Salder (11. Platz, 15 Punkte) will nach der knappen 1:2-Pleite gegen Üfingen zurück in die Spur. Beide Teams liegen im gesicherten Mittelfeld, doch der Gewinner könnte nach oben schielen.

SC Gitter – SV Wendessen Gitter (3. Platz, 22 Punkte) schoss sich mit einem 6:1 in Salzdahlum den Frust von der Seele. Wendessen (10. Platz, 16 Punkte) verlor zuletzt gegen den Tabellenführer und will wieder punkten. Die Offensive des SC zählt zu den gefährlichsten der Liga – 37 Tore sprechen eine deutliche Sprache. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

FG Vienenburg-Wiedelah – MTV Salzdahlum Vienenburg (12. Platz, 13 Punkte) gewann zuletzt überzeugend 3:0 in Kissenbrück und will nun nachlegen. Salzdahlum (13. Platz, 7 Punkte) steckt nach dem 1:6 gegen Gitter weiter in der Krise. Die Gastgeber haben Selbstvertrauen getankt und wollen den Anschluss ans Mittelfeld schaffen. Ein richtungsweisendes Spiel im unteren Tabellenbereich.