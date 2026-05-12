Bad Griesbach: Neues Spielertrainerduo und einige Neue

Die neuen Gesichter des TSV Bad Griesbach – Foto: Verein

Der TSV Bad Griesbach geht die Saison 2026/2027 mit einem neuen Trainerduo an. Der frühere Landesliga-Kicker Kevin Holzner und der Ex-Karpfhamer Adrian Ghele übernehmen gemeinsam die sportliche Verantwortung bei den Griesbachern und sollen den Verein als Spielertrainer-Duo neu ausrichten. Der 35-jährige Holzner leitet aktuell noch den Bad Griesbacher Ligakonkurrenten DJK-SV Weng an, der zwei Jahre jünger Ghele läuft für den TSV Rotthalmünster auf. Denis Gass bleibt dem Verein zudem als spielender Co-Trainer erhalten und übernimmt damit eine wichtige Rolle als Bindeglied zwischen Trainerteam und Mannschaft.

Mit Maximilian Hinterdobler, Nico Rieder, Leon Hoffmann und Paul Ruppel kehren zur Freude des Vereins vier junge Eigengewächse nach kurzer Abwesenheit zurück zum TSV und sollen die erste Mannschaft verstärken. Auch auf der Torhüterposition konnte sich der TSV mit Christian Grieshuber gezielt verstärken. "Alle Spieler aus dem aktuellen Kader haben für die neue Saison zugesagt, somit sind keine Abgänge zu verzeichnen. Gespräche mit weiteren potenziellen Neuzugängen laufen noch", informieren die TSV-Verantwortlichen.



"Ein besonderer Dank gilt dem scheidenden Trainer Hamdija Bosnic, der die Mannschaft im Oktober in einer schwierigen Phase übernommen hat. Mit großem Engagement hielt er das Team zusammen und sorgte für eine konstant hohe Trainingsbeteiligung sowie eine starke Stimmung innerhalb der Mannschaft. Auch sportlich zeigte der TSV unter seiner Regie zuletzt eine deutliche Leistungssteigerung", heißt es in der Mittelung des Klubs. Mit einem 3:1-Sieg gegen den Tabellenzweiten Kirchham und einem starken 4:1 gegen Meister Jägerwirth verabschiedete sich Bad Griesbach mit breiter Brust in die Sommerpause, wenngleich das Team in der laufenden Runde lediglich 15 Zähler einspielen konnte. Die Siege gegen die Spitzenteams sind aber ein klares Zeichen dafür, dass in der Mannschaft durchaus Potenzial steckt.



