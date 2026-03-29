Bad Endorf stürmt zum Kantersieg gegen Seeon

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Der 17. Spieltag brachte neue Spannung ins Meisterschaftsrennen. Tacherting rückt an Seeon und Prien heran, während Anger und Söchtenau lauern. Im Tabellenkeller bleibt Ruhpolding unter Druck, Engelsberg und Fridolfing müssen weiter zittern. Die Liga ist dichter zusammengerückt und verspricht ein heißes Saisonfinale.

TuS Engelsberg – TSV Fridolfing 2:2

Späte Treffer sorgen für gerechte Punkteteilung Engelsberg und Fridolfing lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Das 2:2 hilft Engelsberg nur bedingt im Abstiegskampf (16 Punkte, Platz 13), Fridolfing bleibt mit 17 Punkten auf Rang 12.

SV Oberteisendorf – DJK Weildorf 2:1 Oberteisendorf belohnt sich mit Heimsieg und überholt Weildorf Ein später Treffer sicherte Oberteisendorf den 2:1-Erfolg. Mit nun 22 Punkten bleibt Oberteisendorf auf Platz 9, während Weildorf mit 20 Punkten auf Rang 11 verharrt und im Abstiegskampf steckt.

SC Anger – TSV Waging 1:1 Punkteteilung im Spitzenduell: Anger und Waging neutralisieren sich In einem umkämpften Spiel trennten sich SC Anger und TSV Waging 1:1. Beide Teams hielten ihre Positionen im Mittelfeld der Tabelle. Anger behauptet Rang 4 mit nun 29 Punkten, während Waging nach dem Remis mit ebenfalls 24 Punkten auf Platz 8 bleibt.

TuS Prien – SV Linde Tacherting 1:2 Tacherting setzt Ausrufezeichen im Titelrennen In einem hochklassigen Spiel siegte Tacherting knapp mit 2:1 in Prien. Damit rückt Tacherting auf Platz 3 (30 Punkte), während Prien trotz der Niederlage Spitzenreiter bleibt (34 Punkte).

TSV Teisendorf – SV Söchtenau 2:3 Söchtenau dreht das Spiel und klettert in die obere Tabellenhälfte Der SV Söchtenau siegte auswärts bei Teisendorf mit 3:2. Durch den wichtigen Dreier springt Söchtenau auf Platz 5 (26 Punkte). Teisendorf bleibt mit 25 Punkten knapp dahinter auf Rang 6.

SV Schloßberg – SV Ruhpolding 2:2 Kellerduell endet unentschieden – Ruhpolding sammelt Lebenszeichen In einem spannenden Duell trennten sich Schloßberg und Ruhpolding 2:2. Schloßberg steht mit 21 Punkten auf Platz 10, Ruhpolding verbessert sich auf 12 Punkte und bleibt Letzter, hat aber den Anschluss noch nicht verloren.