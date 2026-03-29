 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Bad Endorf stürmt zum Kantersieg gegen Seeon

17. Spieltag

von Helmut Kampa · Heute, 10:52 Uhr · 0 Leser
– Foto: mb.presse / Butzhammer

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Kreisliga 2
TuS Prien
SV Schloßber
SV Söchtenau
TSV Waging

Der 17. Spieltag brachte neue Spannung ins Meisterschaftsrennen. Tacherting rückt an Seeon und Prien heran, während Anger und Söchtenau lauern. Im Tabellenkeller bleibt Ruhpolding unter Druck, Engelsberg und Fridolfing müssen weiter zittern. Die Liga ist dichter zusammengerückt und verspricht ein heißes Saisonfinale.

Gestern, 17:00 Uhr
TuS Engelsberg
TuS EngelsbergEngelsberg
TSV Fridolfing
TSV FridolfingFridolfing
2
2
Abpfiff

TuS Engelsberg – TSV Fridolfing 2:2

Späte Treffer sorgen für gerechte Punkteteilung

Engelsberg und Fridolfing lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Das 2:2 hilft Engelsberg nur bedingt im Abstiegskampf (16 Punkte, Platz 13), Fridolfing bleibt mit 17 Punkten auf Rang 12.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Oberteisendorf
SV OberteisendorfOberteisendo
DJK Weildorf
DJK WeildorfDJK Weildorf
2
1
Abpfiff

SV Oberteisendorf – DJK Weildorf 2:1

Oberteisendorf belohnt sich mit Heimsieg und überholt Weildorf

Ein später Treffer sicherte Oberteisendorf den 2:1-Erfolg. Mit nun 22 Punkten bleibt Oberteisendorf auf Platz 9, während Weildorf mit 20 Punkten auf Rang 11 verharrt und im Abstiegskampf steckt.

Fr., 27.03.2026, 19:00 Uhr
SC Anger
SC AngerSC Anger
TSV Waging am See
TSV Waging am SeeTSV Waging
1
1
Abpfiff

SC Anger – TSV Waging 1:1

Punkteteilung im Spitzenduell: Anger und Waging neutralisieren sich

In einem umkämpften Spiel trennten sich SC Anger und TSV Waging 1:1. Beide Teams hielten ihre Positionen im Mittelfeld der Tabelle. Anger behauptet Rang 4 mit nun 29 Punkten, während Waging nach dem Remis mit ebenfalls 24 Punkten auf Platz 8 bleibt.

Gestern, 20:00 Uhr
TuS Prien am Chiemsee
TuS Prien am Chiemsee TuS Prien
SV Linde Tacherting
SV Linde TachertingTacherting
1
2
Abpfiff

TuS Prien – SV Linde Tacherting 1:2

Tacherting setzt Ausrufezeichen im Titelrennen

In einem hochklassigen Spiel siegte Tacherting knapp mit 2:1 in Prien. Damit rückt Tacherting auf Platz 3 (30 Punkte), während Prien trotz der Niederlage Spitzenreiter bleibt (34 Punkte).

Fr., 27.03.2026, 20:00 Uhr
TSV Teisendorf
TSV TeisendorfTeisendorf
SV Söchtenau
SV SöchtenauSV Söchtenau
2
3
Abpfiff

TSV Teisendorf – SV Söchtenau 2:3

Söchtenau dreht das Spiel und klettert in die obere Tabellenhälfte

Der SV Söchtenau siegte auswärts bei Teisendorf mit 3:2. Durch den wichtigen Dreier springt Söchtenau auf Platz 5 (26 Punkte). Teisendorf bleibt mit 25 Punkten knapp dahinter auf Rang 6.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Schloßberg
SV SchloßbergSV Schloßber
SV Ruhpolding
SV RuhpoldingSV Ruhpold.
2
2
Abpfiff

SV Schloßberg – SV Ruhpolding 2:2

Kellerduell endet unentschieden – Ruhpolding sammelt Lebenszeichen

In einem spannenden Duell trennten sich Schloßberg und Ruhpolding 2:2. Schloßberg steht mit 21 Punkten auf Platz 10, Ruhpolding verbessert sich auf 12 Punkte und bleibt Letzter, hat aber den Anschluss noch nicht verloren.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Bad Endorf
TSV Bad EndorfBad Endorf
SV Seeon
SV SeeonSV Seeon
4
0
Abpfiff

TSV Bad Endorf – SV Seeon 4:0

Bad Endorf stürmt zum Kantersieg gegen Seeon

Mit einer furiosen Leistung fegte Bad Endorf den Tabellenzweiten Seeon mit 4:0 vom Platz. Endorf klettert auf Platz 7 (24 Punkte), Seeon bleibt trotz der Niederlage mit 31 Punkten auf Rang 2.

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