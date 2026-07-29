Bad Blankenburger Zwote mit erstem Testspiel

– Foto: Marwin Wolf

Sie trat dort mit 12 Spielern an. Nicht mit von der Partie waren Florian Birzer, Sven Trumpf, Christoph Albrecht, Miro Gerstenberg, Damian Plötner und Fabian Reiner aus unterschiedlichen Gründen.

Dabei kehrten die Männer vom Hainberg mit einem 3:1-Auswärtssieg im Gepäck nach Bad Blankenburg zurück. Die Torschützen hießen Andreas Eisenhut, Sebastian Reichardt und Michael Paschold, der im zweiten Durchgang noch den Querbalken traf. Insgesamt erarbeitete sich die 2.Männermannschaft des TSV Bad Blankenburg ein Chancenplus in der Größenordnung von 10:4. Einzig der vermeidbare Gegentreffer und die Wackelminuten danach drübten etwas die Bilanz des ersten erfolgreichen Testspieles in der Saison 2026/27.