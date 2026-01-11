Bad Blankenburg 2 leistet Schützenhilfe SV Stahl 2 Vorrundensieger

Spielbericht von Kathi Engelmann und Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)

Sie machten das Wochenende perfekt: die Zweite ist ebenso Gruppensieger der am Sonntag stattfindenden Vorrunde, damit qualifiziert sie sich auch ohne Niederlage für die nächste Runde in Bad Berka. In 5 Spielen errangen sie drei Siege, zweimal Unentschieden mit insgesamt 9:1 Toren und 11 Punkten. Herzlichen Glückwunsch und euch noch einen schönen Sonntag.