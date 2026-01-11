Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Bad Blankenburg 2 leistet Schützenhilfe SV Stahl 2 Vorrundensieger
Spielbericht von Kathi Engelmann und Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)
Sie machten das Wochenende perfekt: die Zweite ist ebenso Gruppensieger der am Sonntag stattfindenden Vorrunde, damit qualifiziert sie sich auch ohne Niederlage für die nächste Runde in Bad Berka. In 5 Spielen errangen sie drei Siege, zweimal Unentschieden mit insgesamt 9:1 Toren und 11 Punkten. Herzlichen Glückwunsch und euch noch einen schönen Sonntag.