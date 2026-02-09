Bad Birnbach und Bayerbach gründen Spielgemeinschaft

Der TV Bad Birnbach und der SV 1949 Bayerbach werden ab der Saison 2026/2027 im Herrenbereich unter dem Namen SG Birnbach / Bayerbach als Spielgemeinschaft antreten. Auf diese Entscheidung verständigten sich die Verantwortlichen beider Vereine nach intensiven und konstruktiven Gesprächen einvernehmlich.
Hintergrund des Zusammenschlusses sind ähnliche Herausforderungen, mit denen beide Vereine in den vergangenen Jahren konfrontiert waren. Der zunehmende Spielermangel im Herrenbereich erschwerte es, dauerhaft eigenständige Mannschaften zu stellen. Mit der Spielgemeinschaft wollen die Vereine den Herrenfußball an beiden Standorten langfristig sichern und den Spielbetrieb auf eine stabile Basis stellen.
Die Organisation der Spielgemeinschaft erfolgt auf Augenhöhe. Das Heimrecht wird gleichmäßig aufgeteilt, sodass die Heimspiele zu gleichen Teilen in Bad Birnbach und Bayerbach ausgetragen werden. Beide Vereine bleiben eigenständig und bringen ihre jeweiligen Stärken in die Zusammenarbeit ein. Als wichtiges Fundament gilt die bereits langjährig erfolgreiche Kooperation im Jugendbereich. Diese soll künftig einen nahtlosen Übergang der Nachwuchsspieler in den Herrenfußball ermöglichen und die Bindung junger Talente an die Vereine stärken.
"Die Spielgemeinschaft ist eine sachliche und notwendige Entscheidung, die von allen Beteiligten gemeinsam getragen wird“, betont Thomas Nassauer, 1. Vorstand des SV 1949 Bayerbach e.V. "Sie ist das Ergebnis offener Gespräche und einer einvernehmlichen Lösung im Sinne des Fußballs vor Ort.“ Auch Axel Weber, 1. Vorstand des TV Bad Birnbach 1900 e.V., blickt optimistisch nach vorne: "Unser besonderer Dank gilt den aktuellen Trainern Mike Hanner und Peter Obermeier für ihre engagierte und verlässliche Arbeit in der laufenden Saison. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Nurudeen Adeboyejo, der seine Rolle als spielender Co-Trainer auch in der kommenden Saison weiterhin ausüben wird, sowie Ilirian Blakaj als künftigem Cheftrainer ein neues Trainerduo gewonnen zu haben. Gemeinsam schaffen wir damit eine klare sportliche Perspektive und eine stabile Basis für die Entwicklung der Spielgemeinschaft in den kommenden Jahren.“
Mit der Spielgemeinschaft setzen beide Vereine ein Zeichen für Zusammenhalt, Planungssicherheit und Zukunftsfähigkeit des Herrenfußballs in der Region.