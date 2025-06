Bad Birnbach: Adeboyejo wird Co-Spielertrainer

Der TV Bad Birnbach hat sein Team mit drei Neuzugängen verstärkt, die für einen sportlichen Aufschwung sorgen sollen. Vor vier Jahren stiegen die Kurortkicker aus der Kreisklasse ab und konnten in der A-Klasse seither auch keine sonderlich gute Rolle spielen. In der abgelaufenen Runde musste sich das Team um Spielfüher Tom Berger mit einem enttäuschenden achten Rang zufrieden geben. Für die kommende Spielzeit setzt sich der Klub wieder ehrgeizigere Ziele.

Nurudeen "Derick" Adeboyejo konnte als Co-Spielertrainer verpflichtet werden. Der 34-jährige Mittelfeldspieler hat für den ASCK Simbach und die TuS Pfarrkirchen immerhin 13 Bezirksliga-Einsätze absolviert. Die längste Zeit seiner Laufbahn verbrachte der Routinier beim FC Reichstorf, mit dem er 2018 den Aufstieg in die Kreisklasse schaffte. Auch mit dem TuS Walburgskirchen konnte Adeboyejo drei Jahre zuvor den Sprung von der A- in die Kreisklasse feiern. Der neue Bad Birnbacher Assistenzcoach hat 118 Kreisklassen-Einsätze (15 Tore) und 95 Spiele (27 Treffer) in seiner Vita stehen. "Derick soll uns mit seiner Erfahrung auf dem Spielfeld weiterhelfen und zudem unseren Hauptrainer Peter Obermeier tatkräftig unterstützen", verrät Marco Birnberger, sportlicher Leiter des TV Bad Birnbach.