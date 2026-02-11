Bad Berka ruft: Frauen-Teams aus Nordosten jagen Ticket nach Duisburg

– Foto: Volkhard Patten

Bad Berka wird am Sonntag, 15. Februar 2026, erneut zum Schaufenster des Frauen-Futsals im Nordosten. Bei der 5. NOFV Futsal-Regionalmeisterschaft treffen die sechs Landesmeisterinnen aus Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aufeinander. Es geht um mehr als einen Titel: Wer sich in diesem Turnier durchsetzt, löst das begehrte Ticket zur 4. Deutschen Futsal-Meisterschaft, die vom 13. bis 15. März 2026 in der Sportschule Duisburg-Wedau ausgetragen wird. Bad Berka liefert damit die Bühne für ein Turnier, das sportliche Qualität, Rivalität und Nervenkitzel in zwölf Minuten Spielzeit bündelt.

Ein Turnier mit direkter Verbindung zur Deutschen Meisterschaft Die NOFV-Regionalmeisterschaft ist kein isoliertes Event, sondern ein entscheidender Zwischenschritt auf nationaler Ebene. Der Turniersieger qualifiziert sich für die 4. Deutsche Futsal-Meisterschaft, die vom 13. bis 15. März 2026 in der Sportschule Duisburg-Wedau stattfindet. Damit steht in Bad Berka nicht nur ein Pokal auf dem Spiel, sondern auch die Chance, sich bundesweit zu messen. Jeder Ballkontakt kann zum Baustein eines größeren Traums werden.

Bad Berka als Bühne für die Elite des Nordostens Dass die Meisterschaft erneut in Bad Berka stattfindet, ist kein Zufall. Bereits 2024 war die Thüringer Kurstadt Gastgeber, nun wird sie zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit zum Zentrum eines Wettbewerbs, der im Frauen-Futsal des Nordostdeutschen Fußballverbandes zu den wichtigsten Terminen des Jahres zählt. Das Turnier wird am Sonntag kurz vor 11 Uhr offiziell eröffnet – und spätestens mit dem ersten Anpfiff dürfte aus der feierlichen Kulisse ein Hexenkessel werden.

Sechs Landesmeisterinnen, sechs Geschichten

Das Teilnehmerfeld vereint sechs Landesmeisterinnen, die sich in ihren Qualifikations- und Endrunden durchgesetzt haben. Aus Berlin reist 1. FC Union Berlin U23 an. Brandenburg wird vertreten durch FC Eintracht Miersdorf/Zeuthen. Für Mecklenburg-Vorpommern startet FC Hansa Rostock, aus Sachsen kommt 1. FFC Fortuna Dresden, aus Sachsen-Anhalt der FC Stahl Aken, und als Vertreter Thüringens tritt ESV Lok Meiningen an. Sechs Teams, sechs Regionen, ein gemeinsames Ziel: der Titel im Nordosten.

Union als Titelverteidiger, Rostock als Herausforderer

Mit dem U23-Team von 1. FC Union Berlin kommt der Titelverteidiger nach Bad Berka – und trägt automatisch die Rolle des Favoriten. Das Berliner Team geht als Mannschaft ins Turnier, an der sich alle messen müssen. Doch der Druck ist spürbar: Wer den Titel verteidigt, muss nicht nur gewinnen, sondern dem Anspruch gerecht werden. Besonders im Fokus steht dabei auch FC Hansa Rostock, der als Ligakonkurrent und als Vizemeister der Futsal-Meisterschaft 2025 bereits bewiesen hat, dass er auf dieser Bühne bestehen kann. Dieses Duell besitzt das Potenzial, zum roten Faden des Turniertages zu werden.

Premieren für Dresden, Miersdorf, Aken und Meiningen

Für vier Mannschaften ist die NOFV-Regionalmeisterschaft eine Premiere – und damit ein sportlicher Höhepunkt, der weit über das normale Vereinsleben hinausgeht. 1. FFC Fortuna Dresden, FC Eintracht Miersdorf/Zeuthen, FC Stahl Aken und ESV Lok Meiningen nehmen erstmals an der überregionalen Meisterschaft teil. Für diese Vereine ist Bad Berka nicht nur ein Austragungsort, sondern ein besonderer Moment: ein Tag, an dem man sich gegen die Besten des Nordostens beweisen darf, ohne Sicherheitsnetz, ohne zweite Chance, ohne lange Spielzeit zum Eingewöhnen.

Modus „Jeder gegen jeden“: keine Ausreden, keine Schonung

Der Turniermodus ist so klar wie gnadenlos: Jeder gegen jeden. Damit gibt es keine taktischen Abkürzungen, kein Rechnen auf ein Halbfinale hin, kein Abwarten. Jede Mannschaft spielt fünfmal, jede Partie fließt unmittelbar in die Endabrechnung ein. Gerade im Futsal, bei nur zwölf Minuten Spielzeit, wird dieser Modus zum Belastungstest für Konzentration und Effizienz. Wer einmal stolpert, kann den Titel schon verloren haben. Wer konstant punktet, steht am Ende ganz oben.

Der Auftakt: Miersdorf gegen Rostock als erster Prüfstein

Der Turniertag beginnt um 11 Uhr mit der Partie SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen gegen FC Hansa Rostock. Ein Spiel, das sofort eine Richtung vorgeben kann. Rostock reist mit dem Selbstverständnis eines etablierten Namens an, Miersdorf/Zeuthen mit dem Hunger eines Debütanten, der nichts zu verlieren hat. Es ist der perfekte Auftakt für ein Turnier, das keine Aufwärmphase kennt.

Union greift früh ein – Meiningen als erster Gegner

Bereits um 11:15 Uhr steigt 1. FC Union Berlin II in den Wettbewerb ein und trifft auf ESV Lokomotive Meiningen. Für Union beginnt damit die Mission Titelverteidigung, für Meiningen das Abenteuer überregionale Meisterschaft. In dieser Begegnung prallen Erwartung und Neugier aufeinander – und im Futsal genügt ein einziger Moment, um aus einem Favoriten plötzlich einen Getriebenen zu machen.

Dresden und Aken: ein Duell der Premieren

Um 11:30 Uhr treffen FC Stahl Aken und 1. FFC Fortuna Dresden aufeinander. Zwei Teams, die zum ersten Mal in diesem Wettbewerb dabei sind, aber dennoch mit dem Anspruch antreten, nicht nur Statist zu sein. Gerade solche Begegnungen entwickeln oft eine eigene Dynamik, weil niemand sich verstecken will und jeder sofort beweisen möchte, dass er auf dieser Bühne richtig ist.

Die Schlussphase: Rostock gegen Union als mögliches Endspiel

Gegen Ende des Turniers verdichtet sich alles auf die letzten Begegnungen. Miersdorf/Zeuthen trifft um 13:30 Uhr auf Union, Rostock um 13:45 Uhr auf Dresden, und um 14:30 Uhr kommt es schließlich zum Duell 1. FC Union Berlin II gegen F.C. Hansa Rostock. Es ist die letzte Partie des Spielplans – und könnte sich wie ein Endspiel anfühlen, je nachdem, wie die Ergebnisse zuvor verlaufen. Bad Berka bekommt damit einen Abschluss, der kaum dramatischer gewählt sein könnte.