Bad Bentheim und der Mittwoch, eine schwierige Beziehung

Mittwochabend in Laxten. Der Rasen glänzt feucht, die Flutlichter werfen lange Schatten, und man riecht schon in der Luft, dass es kein leichtes Spiel werden wird, weder für Beine noch für Nerven.

Schon nach vier Minuten gibt Franziskus Vehring den Ton an: 1:0 für Laxten. Ein Start, der nach Plan aussieht, zumindest aus Laxtener Sicht. Die Bentheimer hingegen brauchen eine Halbzeit, um ins Spiel zu finden. Nach der Pause trifft Henning Deters zum 1:1, und kurz keimt Hoffnung auf, dass der Mittwoch vielleicht doch mal kein Bentheimer Problemkind wird.

Doch diese Hoffnung hält nicht lange. Zwei Minuten später bringt Marvin Schmökel Laxten wieder in Führung, sein sechstes Saisontor, und man merkt: Der Mann hat derzeit einen guten Draht zum Netz. Phil Rado legt in der 62. Minute nach, 3:1. Es riecht nach Vorentscheidung, aber Bad Bentheim gibt sich nicht auf. Jonas Kotte verkürzt auf 3:2 und sorgt dafür, dass die letzten zwanzig Minuten noch einmal leicht nach Nerventee schmecken.

Am Ende bleibt’s beim knappen Sieg für Laxten. Verdient, sagt der Gastgeber. Bitter, meint Bad Bentheim und verweist auf eine alte Binsenweisheit: Der Mittwoch bleibt ein schwieriger Wochentag.

Während in Laxten der Abend gemütlich ausklingt, nehmen die Gäste drei Gegentore und viele Gedanken mit nach Hause. Vielleicht hilft ja bald ein Sonntag.

____________________

Lohne siegt im Dauerregen und findet spät den Spaß am Spiel