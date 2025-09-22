Bad Bentheim schlägt den Tabellenführer

– Foto: SV Vorwärts Nordhorn II

Gestern, 14:00 Uhr SV Bad Bentheim Bad Bentheim SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts II 1 0 Abpfiff Endlich also auch Zuhause. Nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche legte Bad Bentheims Erste nun gegen den Tabellenführer nach und das mit dem denkbar knappsten aller Ergebnisse. Die erste Hälfte: viel Ball, viel Raum, wenig Tore. Bentheim überlegen, aber ohne den entscheidenden Stecker. Nach der Pause änderte sich die Statik. Nordhorn II kam besser ins Rollen, während die Gastgeber mit vereinzelten Vorstößen eher an harmlose Stiche erinnerten als an Nadelattacken. Es roch nach einem klassischen „0:0, das niemand so richtig verdient hat“. Doch dann, die Schlussminuten. Felix Roggmann lauerte, die Nordhorner Defensive patzte und Roggmann bedankte sich mit seinem vierten Saisontor. Das Stadion jubelte, Nordhorn haderte, und auf Instagram hieß es später schlicht: „Unglückliches 0:1 in der 89. Minute. Ende.“ Dass es eigentlich die 92. war, sei hier nicht unerwähnt. Für Bad Bentheim war es egal: der erste Heimsieg, der Knoten geplatzt und ein Ergebnis, das sich lesen lässt wie ein kleiner Befreiungsschlag. __________ Topspiel mit Top-Verpflegung, Punkte gehen nach Lohne

Manchmal erzählt schon die Anzeigetafel die Geschichte eines Spiels. 1:4 stand dort am Ende und viel deutlicher hätte es nicht sein können. Union Lohne war an diesem Sonntag einfach eine Spur konsequenter, wacher und williger als die Sportfreunde Schwefingen, die nach guten Wochen diesmal einen gebrauchten Nachmittag erwischten. Die Tore fielen wie kleine Kapitel: Dennis Tengen köpfte nach einer Ecke zum 0:1 (25.), Mirco Strohecker zog aus 16 Metern ab und erhöhte (36.). Nach dem Seitenwechsel durfte Jan-Alexander Koops unbedrängt einschieben (63.), ehe ein kurzer Moment der Hoffnung durchs Dorf wehte, Konstantin Burs traf vom Punkt zum 1:3 (67.). Doch fast im Gegenzug verwandelte auch Rendi Kildau einen Strafstoß sicher zum 1:4 (70.) und setzte den Schlusspunkt. Während Schwefingen um Zugriff rang, spielte Lohne die Partie nüchtern und effizient herunter. Dass Schiedsrichter Maximilian Ziolkowski samt Assistenten Frank und Albers dabei unauffällig, also gut, blieb, passte ins Bild eines Spiels ohne große Nebengeräusche. Abseits des Rasens hatte Schwefingen immerhin den besseren Auftritt: Die Halbzeitbratwurst überzeugte wie gewohnt, und dank stabilem WLAN schafften es sämtliche Treffer in Echtzeit hinaus in die große Fußballwelt. So bleibt: Schwefingen wird wieder bessere Tage haben. Union Lohne hingegen hat gezeigt, dass sie im Bezirksliga-Spitzenspiel nicht nur dabei sein, sondern auch gewinnen wollen. ➡️ Zusammenfassung von EmsTV ⬅️ __________

Mehr Flanken als Fakten - Wer überrascht am 8. Spieltag

Kellerduell mit Laternenwechsel? Achter Spieltag, acht Spiele am Sonntag, mehr Fußballromantik passt kaum in einen Nachmittag. Vorausgesetzt natürlich, dass auch wirklich alle Spiele stattfinden. Letzten Freitag mussten der SV Veldhausen 07 und der ASV Altenlingen schon zusehen, wie die rote Laterne kampflos den Besitzer wechselte. Leidtragender: Veldhausen. Profiteur: der SV Bad Bentheim, der das ungeliebte Stück kurzerhand abgeben durfte. Am Sonntag nun die Chance zur Wiedergutmachung. Und wo ließe sich das besser anstellen als beim direkten Konkurrenten aus Salzbergen? Letzter gegen Vorletzter, ein Spiel, das selten durch Schönheit glänzt, aber fast immer durch Spannung. Denn wer zieht sein Ding durch, wer hält die Nerven? Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 19 Gegentore für Salzbergen, 18 für Veldhausen, bei einem Spiel weniger. Defensivfestung geht anders. Und doch wirkt es fast wie ein Naturgesetz, dass einer von beiden irgendwann jubeln darf. Die Prognose für Sonntag ist schlicht: eng, zäh, nervös. Aber einer muss die Laterne tragen. Und wenn man das Bauchgefühl bemüht, bleibt sie nicht in Veldhausen hängen. Ein 0:1, auswärts, unspektakulär und schon darf Salzbergen leuchten. Wenn auch nicht aus Freude.

Offensivkraft trifft Wackelabwehr Wenn eine der besten Offensiven der Liga auf eine der anfälligsten Abwehrreihen trifft, dann ist der Ausgang meistens vorhersehbar. Die SG Freren hat in dieser Saison schon 19 Tore auf dem Konto und steht auf Platz 3 der Tabelle, nur drei Punkte hinter Rang 1, dazu noch mit einem Spiel weniger. Der VfL Emslage dagegen reist mit schwerem Gepäck an: zwei 3:2-Niederlagen in Serie, Platz 13 und nur einen Zähler vom Abstiegsplatz entfernt. Trainer Oliver Peters wird also vor allem auf Stabilität hoffen, doch die Statistik spricht eine andere Sprache. Mit 19 Gegentoren stellt seine Mannschaft fast die schlechteste Defensive der Liga. Besonders im Blick: Frerens Jan-Hendrik Wecks, der in sechs Spielen schon siebenmal getroffen hat. Auf Emslager Seite hält Timo Lüken dagegen: Fünf Tore und vier Vorlagen, er weiß also ebenfalls, wo das Tor steht. Ob das reicht, um Freren die Punkte zu klauen? Vermutlich nicht. Zu viel spricht für die Hausherren, die derzeit mit breiter Brust auftreten. Mein Tipp: Freren macht’s klar - 3:1. Und Emslage muss weiter kämpfen.